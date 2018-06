Karl Lagerfeld: Adele je příliš tlustá, Lana Del Rey má implantáty

Módní návrhář, který se rád stýká se světovými zpěvačkami, sice Britku Adele zkritizoval kvůli její postavě, ale přiznal, že se mu líbí její zpěv.

Adele a Lana Del Rey

"Je trochu moc tlustá, ale má krásnou tvář a božský hlas," prohlásil Lagerfeld pro list Metro.

Americka hvězda Lana Del Rey podle něj vypadá moderně, ale kdyby si měl vybrat podle hudby, zvolí britskou zpěvačku.

"Dávám přednost Adele a Florence Welch. Ale jako moderní zpěvačka není špatná. Na fotografiích je krásná. Je celá přeoperovaná? Není sama, kdo má implantáty," dodal návrhář.

Adele si ale patrně ze slov módního guru těžkou hlavu nedělá. Po prodělané operaci hlasivek se jí podařilo trochu zhubnout, ale své plné tvary má ráda.

"Viděla jsem lidi, kteří podřídili své životy touze být štíhlejší, nebo chtěli mít větší prsa, a jak je to semlelo," prozradila Adele pro magazín Vogue. "Nechci tak dopadnout. Mám samozřejmě nedostatky, ale nestýkám se s někým, kdo by mi to připomínal."