Karin VyVolená nebude, drtivě zvítězil Pavel

Z tohoto Duelu bylo jasně vidět, jak pokřivené vidění o preferencích jednotlivých soutěžících panuje ve vile. Názor, že je vše jasné, Martin ubere hlasy Pavlovi a pro Karin budou hlasovat zejména muži, nevyšel. Pavel jasně vyhrál a Martin možná ubral hlasy spíše Karin.

Zajímavé také bude sledovat, kdo z navrátilců si přivlastní titul celkového vítěze. Přece jen přes 55 tisíc hlasů už něco znamená. Podle mě to bude nejspíš Martin, což by se mu mohlo stát osudným.

Mnoho by mohla napovědět Karin, která bude v úterý udělovat imunitu. Pokud dá šátek Pavlovi, který ji vlastně popravil, mohlo by to všem VyVoleným dojít. Jak by to asi změnilo vztahy ve vile? Podceňovaný Pavel porazil jasně Martina...

Anarchie ve vile

Probuzení Vyvolených bylo opravdu důkladné. Soundsystém na zahradě doslova vykopl z postele zejména Kykolku, Pluta a Marušku, kteří začali tancovat bez obav o svůj sluchový aparát.

Štáb si pro VV připravil den ve znamení anarchie. Všichni VyVolení si v zásobovačce oblékli free oblečení. Tedy skoro všichni. Petr a Pity dostali role drsných policistů. Pity si však moc drsně nepřipadal: "Vypadáme jako želvy ninja..."

Největší problémy s vilovou policií měl Kykolka, který zaútočil na Petra vajíčkem. Po krátké honičce byl brutálně zpacifikován, ale policisté určitě obviněni nebudou.

Kykolku také napadlo, že když neplatí žádná pravidla, mohl by se podívat mimo vilu. Za pomocí Pavla se dostal na střechu, kde povykoval po okolí.

15 mega pro všechny!!!

Následovala demonstrace. Požadavky demonstrujících byly jasné - "Stop štábní brutalitě! Konec sobotních duelů! Registrované partnerství pro všechny! Zrušte kolo trestů!"

Samozřejmě se nic nestalo a my jsme se mohli podívat na situaci po druhé výzvě, kdy Karin vybrala Martina. Všichni pochválili její odvahu a taktiku. Dokonce i Pavel prohlásil: "Já být venku, tak bych poslal hlas jí."

Tony a jeho ženy měly jasno: "Myslím si, že jsi tímhle poslala Pavla domů." Karol si byla tak jistá, že se vsadila s ostatními, že pokud se nevrátí Martin a Karin, nechá se od Tonyho ostříhat podle kastrólu. Mimochodem, už je tak ostříhaná a docela ji to sekne.

Martin pak přede všemi nepřímo označil Pavla za sraba, což vytočilo zejména Kykolku. Zasáhnout musel taťka Tony, který uklidil Martina do sauny a probíral s ním to, že by se měl chovat jinak. Kykolka má ovšem jasno: "Tony je hráč, Martin je hovado."

Takže ve vile jsou už jen dvě osoby, které nebyly v Duelu – Maruška a Karol. Změní na tom něco úterní Zúčtování?