Kariéra u cizinců

Inzerát: Přijmeme ženy do účtárny a muže jako vedoucího. Není vymyšlen. Vyšel v českých novinách. Česká společnost není nakloněna vzdělaným ženám. Vysokoškolačky se smiřují s tím, že to mají s kariérou složitější než muži stejných schopností a kvalifikace.

»Vzdělání je čím dál víc považováno za nejlepší kapitál. Pro rodiče není podstatné, zda poskytují vzdělání synovi, či dceři. Sociální nerovnosti tedy nevytváří rodina - ale pracovní systém a společnost,« říká socioložka Marie Čermáková. Taková diskriminace, jakou dokazuje izmíněný inzerát, by v západní Evropě byla proti zákonům i dobrým mravům. Ale jak se chovají firmy z této části světa, když se ocitnou v českých zemích?



Pozice a plat



České ženy i muži se v nedávném výzkumu sociální pozice žen - vysokoškolaček shodli: ženy jsou znevýhodňovány oproti mužům zejména v těchto sférách: přístupu k vyšším pozicím, stejném platu za stejnou práci, získání práce. Mužům tato situace vyhovuje - šikovně likvidují značnou část konkurence. A většinou se zaštiťují tím, že ženy přirozeně omezuje jejich mateřská role a rodinné povinnosti.

Lucie Asanová má zkušenost s obří francouzskou nadnárodní firmou. Není sice vyzbrojena vysokou školou, ale zato perfektní francouzštinou, několika lety studia ve Francii a anglickou školou managementu v Čechách - k tomu svobodná a bezdětná - byla přijata na místo marketingového manažera.

Marketingová ředitelka Yvona Šoberová nemá žádný problém. V jednatřiceti je svobodná a bezdětná. Je ochotna věnovat práci všechen čas, jezdit na časté služební cesty.

Daniela Hajzlerová nastupovala do firmy PriceWaterhouseCooper na místo daňového poradce v době, kdy měla malou dceru. Byla odhodlána k plnému nasazení v práci izvládání mateřské role.

Lenka Hrdinová má dnes již dvanáctiletou dceru. A nyní za sebou také zkušenost z jedné česko-americké firmy a z firmy Radiomobil. Na postavení a plat si Lucie Asanová nestěžuje

Daniela Hajzlerová byla - po pravdě řečeno - překvapena, že ji přijali, obávala se, že takové firmy jako PriceWaterhouseCooper přijímají raději mladé absolventy. Ale po nástupu se přesvědčila, že ženy ve firmě nebyly oproti mužům v žádné nevýhodě. »Jediné kritérium pro povyšování je výkonnost. Vedoucí funkce ve firmě zastává dokonce mnoho žen - pravda, převážně svobodných.«

Když Lenka Hrdinová pracovala ještě v americké firmě, neměla pocit, že by byl nemožný postup do vyšších pozic ale zato platově na tom byly ženy podstatně hůř než muži ve stejné funkci - dostávali automaticky základní plat o dva tři tisíce korun vyšší než ženy a rozdíl zvětšily ještě odměny počítané ze základu. Na jejím dalším místě, v investičním oddělení Radiomobilu, ji mužská konkurence netrápila. Ale jak říká: »Účtárna není místem, kam by se muži hrnuli. Jeden mladý, po škole, přišel, ale po týdnu utekl.« I nejvyšší místo nad účetními útvary - funkci finančního ředitele - svěřila firma ženě. Nicméně všechny ostatní vyšší funkce podle Lenky Hrdinové patřily mužům.



Děti



Budete mít děti? Budete se vdávat? - to jsou otázky, které si podle doktorky Čermákové společnosti v západní Evropě dnes už nemohou dovolit. »Není přípustné předpokládat, že žena bude horší v zaměstnání jen proto, že rodí děti. Jednak není jisté, že je bude chtít, že je bude moci mít - a ikdyž ano, že tím bude trpět její práce a kariéra. Zároveň ovšem tato rovnoprávnost znamená i jinou věc: děti jsou vaše věc, zařiďte si to, jak chcete, práce nesmí utrpět. A je mnoho žen, kterým tato nová smlouva vyhovuje.«

Lucie Asanová říká: »Přijímali mne Francouzi, a ti by si nikdy nedovolili ptát se, jak dlouho chci zůstat u firmy, kdy plánuji dítě a tak. Firma však má dva generální ředitele - jednoho francouzského a jednoho českého. A ten se zeptal. T ak jsem odpověděla, že mu do toho nic není.«

Daniela Hajzlerová zná několik manažerek s malými dětmi. Všechny s dobrým rodinným zázemím o děti se starají babičky nebo manželé. Ale většinou mají zaměstnané matky nutně u zahraničních firem problém: firmy vědí, že lidé potřebují peníze a že jsou pro ně ochotni obětovat volný čas, někdy i rodinu. »Za těchto podmínek je však pro ženu s malými dětmi obtížné konkurovat svobodným.«

»V americké firmě jsou ženy bity na platu, ale zase nikoho nezajímalo, že mám dítě,« vzpomíná Lenka Hrdinová. »To byla moje věc. Zato při přijímacím pohovoru do firmy Radiomobil chtěli vědět snad i moje číslo bot. Zda mám dítě, samozřejmě taky. Ale přijali mne,« říká.

Na oddělení investic byla ve svých osmatřiceti nejstarší. »Kromě mne samé mladé, svobodné, bezdětné. A ani nevypadaly, že by je svatba nebo dítě nějak lákaly. Má osmadvacetiletá kolegyně si právě pořizovala dogu.« »Moje kolegyně je marketingová ředitelka v Polsku a má malé dítě. Prostě si to zařídí a nikoho to nezajímá,« říká Yvona Šoberová. A dodává, že ve světě je čím dál tím víc běžné, že ženy přerušují kariéru jen na šest měsíců a pak k dítěti mají baby-sitera. Už je docela časté ještě jiné řešení: když vydělává víc žena, jde na mateřskou muž.«



Sex



Zahraniční firmy za hranicemi to je podle zjištění sociologů přeci jen něco jiného než zahraniční firmy u nás. Signály z různých konzultačních či poradenských firem potvrzují, že ve své zemi firmy samozřejmě respektují směrnice genderové rovnosti, ale u nás na »dobré mravy« zapomínají. »Kapitál se chová tržně,« vysvětluje doktorka Čermáková. »A když přijde do prostředí, kde si může dovolit nedodržovat přijaté zákony a normy, tak to dělá.«

Dokládá to i trpká zkušenost Lucie Asanové. Netýká se ani výše platu, ani pozice, ale zcela jiného, i když neméně závažného problému: »Když nastoupil nový ředitel - Francouz, pochválil mi šaty - a v tu ránu se lekl, co řekl. Já jsem ho uklidnila, že nevadí, že tady to ještě dělá ženám radost.« Ale její problémy přišly právě z tohoto směru. Zanedlouho, na služební cestě, stál francouzský šéf za dveřmi hotelového pokoje. Lucie jej odmítla. - »A on mi to vrátil,« dodává trpce Lucie.

V době, kdy už byla těhotná, vyhodili v rámci zeštíhlování firmy jejího partnera, Lucii vzali asistentku, auto, nařídili jí ihned vrátit půjčku, kterou si vzala na byt. »Řekla jsem jim - od té doby, co jsem těhotná, pro vás nemám cenu?« vzpomíná Lucie Asanová. »Ještě k tomu šéf pořád jakoby žertoval: Vyhodím i tebe. Zabrzdila jsem ho: Na to jsou iu nás zákony.« Ale dělat nemohla nic. Na konci její kariéry sice přišlo ocenění - ještě se přihlásila do celoevropské soutěže a vyhrála cenu za nejlepší marketingový počin roku, ale hořkého pocitu bezmoci ji to nezbavilo. Ani pamětní sošku, ani odměnu dodnes neviděla. Zůstaly v rukou vedení firmy. »Kdybych byla muž a patolízal, tak žádné problémy nebyly.«



Volba



Ne všechny ženy mají dítě a rodinu. Ne všechny, které mají dítě a rodinu, vzdávají kariéru. Ostatně, většina žen v České republice pracuje už od padesátých let. Za svobodna a po mateřské dál. Životní úroveň v Čechách je nastavena na dva platy a výpadek jednoho je pro rodinu velmi citelný. »Mezi naším státem a ženami funguje už po desetiletí tichá dohoda vysoká zaměstnanost žen a jejich nízký podíl na vedoucích a finančně prefero v an ých místech bude vyvážen možností skloubit práci a rodinu. A stát ochrání zaměstnanou ženu v době těhotenství a mateřství,« vysvětluje socioložka Čermáková.

Zdá se ale, že některým ženám tato dohoda přestává vyhovovat. Přibývá těch, které ji porušují - nestojí o mateřskou, zato stojí o dobře placenou práci, o vysoké pozice. Což bývá často právě v zahraničních firmách. To je i případ Lucie Asanové: Práce pro ni byla v životě vždy hodně důležitá. Byla jí ochotna věnovat všechno. Proto se také hned po studiích vydala do ciziny, proto hledala exponovanou a dobře placenou práci u nadnárodní firmy. A byla úspěšná.

Teď však přišel zlomový okamžik - je těhotná. »Vím, že dlouho doma nepobudu. Tak půl roku a půjdu zase pracovat. Dítě bude buď v soukromých jeslích nebo zaplatím au-pair. Doma bych to nevydržela. Ale je snad jasné, že do té firmy, ze které odcházím, už se nikdy nevrátím.« Lenka Hrdinová nevidí jinou volbu a je se situací srozuměna: Pracovní doba u P aegasu byla od půl deváté do pěti. Ale práce bylo tolik, že ve skutečnosti končila v půl sedmé. Doma v půl osmé. »Když nebyl doma manžel, byla dcera doma sama. Je zvyklá, nestěžuje si. Se mnou je ve spojení přes mobil. Jinak to nejde.«

Daniela Hajzlerová konstatuje: »Svobodní kolegové se po práci osvěží, mne čeká další směna doma. Teplé večeře jsem dávno zrušila a úkoly s dcerou sotva stačím udělat. Je fakt, že po několika letech v zahraničních firmách se cítím unavená, nejraději bych si dala rok pauzu. Jenomže to nejde. Vypadneš z kola a už se na stejnou pozici nezařadíš. Ostatně, já bych asi bez práce stejně dlouho nevydržela.« Některé ženy řeší problém tak, že se rozhodnou pro dítě ještě před startem kariéry, některé naopak dítě odkládají. »Já jsem spíš ten druhý typ,« říká Yvona Šoberová, »myslím si, že věk po třicítce je tak akorát. Samozřejmě, záleží na tom, zda máte partnera, zda si myslíte, že by mohl být dobrým otcem vašeho dítěte.«

Mateřství někdy v budoucnu chápe Yvona jako převrat v kariéře: »Myslím, že jsem člověk pro rodinu, že bych nemohla svoji funkci zvládnout, aniž bych šidila dítě. Jaké budou děti, které od půl roku hlídá baby-siter, jaký budou mít vztah ke svým matkám, to se teprve ukáže. Já chci být doma dva roky a té doby pořádně využít: budu se věnovat dítěti, ale zároveň dělat nějaký kurs, učit se jazyky - a pak buď ukážu zase v jiné firmě, co umím nebo začnu nějaký svůj byznys.« Vzala by si třeba Yvona Šoberová sama do své firmy ženu s malým dítětem ? »Rozhodně bych se tomu nevyhýbala, může mít doma takové podmínky, že to zvládne. Spíš musí taková žena sama zvážit, jak skloubí náročnou práci se svými představami o péči o rodinu...«