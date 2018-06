Kariéra snů zaměstná celou rodinu

Barbora Straková v sedmnácti letech už ví, že manekýna může na přehlídce vystupovat nejen ve svatebních šatech, ale třeba i polonahá.

Usilovat o ni musí doslova celá rodina - podpis smlouvy s agenturou odstartuje časté a namáhavé cestování na konkursy a castingy i nemalé výdaje. Povolání modelky se sice může stát výnosným později, zpočátku však nikdy. Už jenom proto, že to, co agentury do svých svěřenců investují, chtějí dostat zpět.»Stále žasnu, kolik ctižádostivých maminek se navzdory dostatku informací i odborné literatury řídí raději vlastními názory,« konstatuje Milada Karasová z agentury Czechoslovak Models. »Výsledkem bývá často drahá, přitom ale úplně zbytečná aktivita. Na základě lákavého inzerátu zapíšou dceru do nějakého kursu či školy manekýn, která vyjde i na dvacet tisíc, a pak se při prvním konkursu diví, že ta 'francouzská', 'anglická' nebo 'italská' chůze, kterou ji tam naučili, ve skutečnosti neexistuje.« Z hlediska profesionálů není tak důležité, co dívka umí, jako spíš jaký je typ a zda má ty správné povahové vlastnosti. Nic z toho nelze úspěšně předstírat. Při výběru neoslní ani elegantní oblečení, ani dokonalý make-up. »Takovou dívenku pošleme hned ode dveří se umýt,« podotýká Milada Karasová.K úspěchu dnes už nestačí ani ideální trojice 90-60-90. V konečném »sčítání bodů« je stejně jako výška mezi 173 a 180 centimetry důležitá přirozená inteligence, talent na jazyky, bez nichž se topmodelka neobejde - a ostré lokty. »V naší branži skutečně platí zásada 'nesedávej děvče v koutě',« potvrzuje Milada Karasová. »Šanci má proto dívka sportovně založená, dravá, samostatná a vstřícná. Důležitější než klasická krása je vyhraněný typ. Lze si změnit barvu vlasů, vylepšit zuby, zamaskovat drobné nedokonalosti pleti, nelze však změnit povahu a naučit se schopnosti prorazit.« Jen tehdy, jsou-li si rodiče naprosto jisti tím, že jejich dítě je právě takové, má smysl, aby začali přemýšlet nad dalšími kroky.