RODINA POD LUPOU: Hlavně s ochranou, radí dceři Agátě herec Karel Zima

ČÍM MI LEZE NA NERVY

Karel: Málokdy, ale když už, tak výmluvami, případně leností.

Agáta: Je tvrdohlavý.

NA CO MÁME STEJNÝ NÁZOR

Karel: Toho je naštěstí mnoho. Druh humoru, náš prezident Václav Havel, divadlo, způsob jak trávit dovolenou a rasismus.

Agáta: Na politiku a humor. To je věc na které shodneme vždy.

PRVNÍ VÝCHOVNÝ POHLAVEK

Karel: Já jsem nikdy nepohlavkoval. A doufám, že nebudu, přijde mi to ponižující. Ale plácnul jsem ji párkrát přes zadek, to ano. Ale kdy poprvé? A kvůli čemu? Upřímně, to si nepamatuju.

Agáta: Ten jsem mu ještě nedala. Ale už by potřeboval.

O Zimových Karel Zima je herec působící na volné noze. Věnuje se divadlu, televizi i hraní v reklamě. Diváci ho znají ze seriálů Ulice, Cesty domů či PanMáma. Jeho bývalou manželkou je Magdalena Zimová, s níž má právě dceru Agátu a syna Jonáše.

JAK SE MI PLETE DO VZTAHŮ

Karel: Absolutně ne, je rozumná a jsem pyšnej, že je taky můj kámoš. Mluvíme o všem a snažíme se ve všem se podporovat. A když už se plete, tak hezky, je společenská a zábavná, po tatínkovi samozřejmě.

Agáta: Ani ne. A když, tak s radou: „Hlavně s ochranou“. (smích)

KDY JSEM SE O NĚJ/O NI NEJVÍC BÁL/A

Karel: Asi když měla zápal mozkových blan. Ležela ve Vinohradské nemocnici a s bývalou manželkou jsme o ni měli velký strach, byla na kapačkách, píchali jí do páteře, nejedla a nepila a ztrácela se nám před očima. Naštěstí, jak můžete být svědky i v seriálu Všechny moje lásky, to dobře dopadlo a nenechalo to na ní, doufám, žádné následky.

Agáta: Když zavolal mamce, že měl nějakej záchvat v autě a nevědělo se, co mu je.

ČÍM SE NEJVÍC PŘEKVAPUJEME

Karel: Samozřejmě nečekanými dárky a zážitky a často humorem a různými vtípky. Ona mě pozitivně svým prospěchem ve škole a v neposlední řadě taky tím, jak výborně zvládá ono nelehké období zvané puberta.

Agáta: Oblečením. Vždy mě překvapí, že se mu to opravdu líbí nebo že za to dokonce dá i nějaké peníze. Nebo naopak, že se mu líbí něco z mého šatníku.

CO SPOLU PODNIKÁTE NEJČASTĚJI

Karel: Toho je víc. Kino, badminton, bazén, v zimě lyže, výlety za příbuznými, nákupy v některých obchodech. Ale nejčastěji si prostě uděláme pohodovej večer, kdy uvařím některé oblíbené jídlo.

Agáta: Často trávíme spolu víkendy, kdy buď jdeme na badminton, nebo jsme doma a do noci koukáme na filmy nebo hrajeme šílené nepochopitelné hry.

CO JSEM Z NĚJ/NÍ CHTĚL/A MÍT

Karel: Slušnýho a šťastnýho člověka, se kterým budu parťák. Všechno ostatní, včetně povolání, je pro mě vedlejší.

Agáta: Chtěla a chci z něj mít člověka, co si koupí oxfordky, motýlka, puntíkaté sako a bílou košili, protože se mu to bude líbit.

JAKÝ NEJKRÁSNĚJŠÍ DÁREK JSEM DOSTAL/A

Karel: Už to, že je. To nic nepředčí. Do dneška je pro mě její i synova existence záhadou a největším zázrakem. Od ní jsem dostal už spoustu dárků.

Agáta: Všechny dárky jsou nejkrásnější. Ale jeden z nejhezčích byly boty z Portugalska, které jsou úžasné. A nejkrásnější na tom je, že se mi opravdu líbí, a to znamená, že mě zná.

ČÍM TEĎ NEJVÍC ŽIJEME

Karel: Že mi bylo ukradeno a po týdnu nalezeno auto, že jsem zjistil, že musím mít na čtení brejle, a že teď se školou pojede Agi do Ostravy soutěžit do dětského soutěžního pořadu ČT „U6“, který moderuju. Moc se na to oba těšíme. Jo a včera jsem byl na třídních schůzkách. A i tam to dobře dopadlo.

Agáta: Humorem. Neustále.