Karel Zich pojednal prázdniny spontánně

, aktualizováno

"Letos jsem to poprvé udělal tak, že jsem si nic neplánoval a vždycky jsem se na poslední chvíli rozhodl, co chci dělat a kam chci jet. A přesto jsem zažil nádherný věci. Nejdřív jsem si na kolech projel Novohradské hory. Potom jsem byl chvíli na Moravě a nakonec jsem byl v Alpách. Chodil jsem si po horách a to je pro mě ohromně uklidňující."