Největší chybou je, že si necháváme kecat do života, míní Voříšek

„Každý má svoje vlastní chyby. Ale největší chybou je, zbavit se nutkavého pocitu, že myslíte na to, co si o vás myslí ostatní. To, že si necháváme kecat do svého života, je největší chybou. To nás pak ovlivňuje u většiny rozhodování. Nejdříve však člověk musí pochopit sám sebe, až potom může pokročit dál,“ řekl Karel Voříšek.

Moderátor tvrdí, že se ničím dlouhodobě netrápí. Jako většina lidí se ovšem pořád hrabe ve své minulosti. Přitom je podle něj lepší, když si člověk přizná některé věci a to mu pomůže.

„V průběhu části mé televizní kariéry mě nutili, abych si vybudoval obraz starého mládence, který se z určitých důvodů nikdy neožení. Nejvíce se mi proto ulevilo, když se v médiích objevilo, že žiji s partnerem, se kterým jsem teď již patnáct let. Mnoho lidí si té informace okamžitě všimlo, ale vlastně se nic zásadního nestalo. Přitom i já jsem kdysi měl pocit, že se něco stane. Že se něco musí stát,“ říká o svém vztahu s Vladimírem Řepkou s tím, že se mu po coming outu ulevilo. „Hodně. Novináři se mě pak ptali: A proč jste to předtím nikdy neřekl? Jenže mě se v podstatě nikdo neptal.“

Voříšek, jenž se poprvé před kamerou objevil jako televizní hlasatel Československé televize už před 33 lety, říká, že nejsou zprávy, které by nerad moderoval. Tvrdí, že je profesionál a moderátor nemá dávat najevo své pocity výrazem či slovem.

„Ale špatně se říkají zprávy, kde jsou v hlavní roli malé děti, když je na nich třeba spáchán nějaký zločin. U toho máte zvláštní pocity, ale musíte to zvládnout. Neměl by však u toho z důvodu profesionality převládnout cynismus,“ uvedl.

Karel Voříšek v ČST Klára Doležalová a Karel Voříšek

Citlivější věci se v moderátorské dvojici řeší tak, že těžší a smutnější zprávy si bere většinou muž. Proto si s kolegyní Klárou Doležalovou něco občas prohodí, aby to neříkala ona. Mohlo by to podle něj totiž výjimečně dojít i do situace, že by to ten druhý nedořekl a to se nesmí stát. Dobrý moderátor ovšem na druhou stranu musí ustát i směšnější věci.

„Určitě se nemá pouštět na diváka naštvanost, takový výraz je už komentářem. Když to jde, tak naopak dobrá pohoda ano. Legendární moderátorka Kamila Moučková mi ovšem opakovaně říkala, že zprávy se mají říkat důstojným způsobem, ale že já si u toho hraji s rukama. To se jí nelíbí,“ dodal pro magazín Prima ZOOM Karel Voříšek.