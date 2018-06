Karel Voříšek o bývalých kolegyních: S Markétou i Nikol jsme přátelé

„Rozešli jsme se s tou televizí dohodou. Já jsem tam byl 15 let a každá změna je k lepšímu, i když to tak na začátku nevypadá. To je moje životní krédo a tady se to potvrdilo, protože jsem se okamžitě dohodl s Primou,“ shrnuje teď svůj odchod z Novy Voříšek.

Obvinění ze spolupráce s StB byl zbaven. „Proběhl soud, kde soudkyně na prvním stání po výslechu svědků, kteří, jak vy říkáte, mě měli na něco nasazovat, rozhodla, že jsem v tom úplně nevinně. A i lidé, co tam vypovídali od té organizace, nevěřili svým vlastním očím, co si vymysleli a co se okolo toho děje,“ popsal. Jestli to měla být cílená likvidace jeho osoby, nechce komentovat.

Na bývalé kolegyně z Novy vzpomíná s láskou. „S Markétou Fialovou jsme pořád přátelé, scházíme se sem tam na kávu. Začínal jsem ale vysílat s Nikol Lenertovou. To byl geniální tah generálního ředitele Železného. Uměl dávat dohromady lidi, kteří na sebe slyšeli. Nikol byla výborná kamarádka a je dodnes. Měli jsme období, kdy jsme se příliš neviděli, ale to přešlo. Setkali jsme se, všechno si vyříkali a jsme zase velcí kamarádi,“ prozradil Voříšek, který se kromě moderování věnuje i výuce rétoriky a přesvědčivého vystupování. Kromě toho cvičí jógu a učí meditace.

Impulsovi Karel Voříšek byl hostem Rádia Impuls.



Na společenských akcích celebrit se příliš nepohybuje. „Na večírky moc nechodím. Nemám plánované akce moc rád, protože já už od dob studií vyznávám heslo, že nejlepší mejdany jsou ty neplánované. Na večírek vás někdo pozve, píše, co si máte vzít na sebe a je tam už to omezení. Já jsem váha, létám v oblacích, mám rád svobodu,“ dodal.