Karel Svoboda konečně našel klid v hrobě

"Nechci se k tomu vyjadřovat," řekla iDNES.cz vdova Vendula Svobodová, která na rozdíl od Petra chtěla uložit urnu do hrobu jejich dcery Klárky na hřbitov Aldašín.

Dalším zklamáním pro ni bylo, že se o pohřbu dozvěděla až v pondělí večer ze zpravodajské relace televize Prima.

Urnu s ostatky měl celý rok u sebe sedmadvacetiletý Petr Svoboda, který se po smrti otce nastěhoval i se svou snoubenkou, slovenskou herečkou Luciou Gažiovou, do rodinné vily v Jevanech.

Už v listopadovém rozhovoru pro MF DNES Petr prohlásil, že svého otce pohřbí, až to sám uzná za vhodné. "Je to právo prvorozeného syna. A nebude to další mediální cirkus, ale tichý pietní akt," řekl tehdy.

Syn zesnulého hudebního skladatele mimochodem také prozradil, že až otce pohřbí, ožení se. "Teď držíme jednoroční smutek, ale po jeho uplynutí oznámíme datum."