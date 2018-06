Karel Svoboda havaroval ve svém jaguáru

Hudební skladatel Karel Svoboda havaroval v pondělí ráno u Loděnic na Berounsku. Uháněl ve svém jaguáru po dálnici D5 ve směru od Prahy na Plzeň a měl namířeno až do Mnichova. "Už jsem za ním byla a nic mu není," řekla iDNES Vendula Svobodová brzy poté, co se vrátila z Vinohradské nemocnice, kde si jejího muže lékaři nechali na pozorování. "Vyboural se v dešti, auto se na mokré vozovce nedalo uřídit a narazilo do svodidel," vylíčila nehodu skladatelova manželka.