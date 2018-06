Karel Svoboda: Dítě mi dodalo síly

O tom, jestli si pořídí další dítě, sice uvažuje, ale zatím zcela jasno nemá.

Karel Svoboda má už tři dospělé děti, čtvrtá Klárka mu před několika lety zemřela na leukémii. Z tragédie se manželský pár dlouho nemohl vzpamatovat a jeho žena začala intenzivně věnovat pomoci nemocným dětem. Založila úspěšný nadační fond Kapka naděje.

S manželkou Vendulou se dlouho rozhodovali, zda si pořídit dalšího potomka. "Vím, že to byla odvážná záležitost, ale jsem šťastný. Život se mi otočil o 180 stupňů. Získal jsem klid, po kterém jsem velice toužil posledních pět let," prohlásil skladatel, který se velmi rád zapojuje do péče o miminko. "Jsou to ty nejpříjemnější starosti. Jakub spí v noci mezi námi, a když nás budí, tak to nevnímám nijak zle. Je to spíš velmi milý stav," konstatoval.

Narození dítěte bývá pro umělce tvůrčím impulsem. Karel Svoboda ale říká, že u něj to nefunguje. "Já spíš nápady a prostě tvůrčí činnost podřizuji termínům. Jsem profesionál a už jsem zvyklý na dodávání něčeho na objednávku a včas, a to mě nejvíc vybudí k inspiraci. Prostě strach, abych neselhal. Dítě mě zklidnilo a dodalo síly, ale že bych se hned pustil do psaní ódy na děti, tak to ne."

Faktem ale je, že Karel Svoboda píše vlastně hudbu pro děti celý život. Většinou ji dělal k dětským seriálům a filmům. V současné době připravuje hudbu k německému seriálu, na kterém se podílí jako jediný Čech, a má zakázáno o něm cokoliv prozradit. Také pracuje na muzikálu Jiřího Hubače a Pavla Vrby Marie Antoinetta, který je napsán na tělo Lucii Bílé.

Práce jde Karlovi Svobodovi velice dobře od ruky a před rodinou se vůbec nezavírá. Když dítě zavrní, tak ho to těší. "Nepotřebuji k práci absolutní klid, naopak. Když se Jakub jakkoliv ozve, je to pro mne velmi povzbudivý moment."