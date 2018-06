Karel Štědrý už vítal nový rok doma

„Máme takový zvyk, že vyjdeme ven před dům a připijeme si se sousedy z ulice,“ vypráví zpěvák Karel Štědrý.

„Tentokrát jsme společně zapili i to, že jsme to přežili a vrátili se ve zdraví. Moc mile nás všichni přivítali a my jsme opravdu moc šťastní, že jsme doma.“

Předsevzetí pro rok 2005 má Karel Štědrý po živelní pohromě, které byl osobně svědkem, jasné. „Slíbil jsem celé rodině, že už nikdy na Štědrý den nikam neodjedeme. Dosud jsme vždycky byli doma a na Boží hod jezdili lyžovat. A tak to bude i nadále,“ tvrdí.

Podobnou radu mu prý dávala hned po příletu i jeho letitá kamarádka, zpěvačka Pavlína Filipovská. „Z legrace mi říkala, ať sedíme o svátcích doma na zadku a neděláme všem zbytečné starosti,“ směje se Štědrý.