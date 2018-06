Karel Šíp prozradil, že mu hudební kariéru zničil František Ringo Čech

"Definitivně jsem pověsil baskytaru na hřebík ve chvíli, kdy jsem i jako kapelník vkládal velké naděje do Jiřího Schelingera a velice záhy nám ho uzmul František Ringo Čech. Mou velkou hvězdu mi tak někdo ukradl a já nebyl schopen sehnat adekvátní náhradu, tak jsem toho nechal, skupinu jsem rozpustil a už jsem se k tomu nikdy nevrátil," prozradil v show Drzá Diana Karel Šíp.

František Ringo Čech Jiří Schelinger (1977)

Tehdy Františka Ringo Čecha neznal a dost ho svým přístupem rozčílil. "Já mu to měl tehdy za zlé a i Jirkovi jsem to měl za zlé. Ale pak jsem mu to odpustil, pochopil jsem, že v té době Ringo měl kapelu, která byla první liga. My byli poloamatérská skupina," říká dnes smířený Šíp.

Možná i díky tomu má ale Česko místo basáka skvělého moderátora, který se svým pořadem Všechnopárty slaví úspěchy, a dokonce bude objíždět republiku spolu s dalším oblíbeným komikem Josefem Náhlovským pod názvem Všechnopartička, kde v improvizovaném pořadu dostanou prostor i dotazy diváků.

Josef Alois Náhlovský a Karel Šíp vyrazí spolu v květnu na Moravu.

S Dianou Kobzanovou v její talk show probral i práci moderátora a přidal pár rad. Celý rozhovor televize Óčko odvysílá v pátek ve 21:10.