Karel Šíp se cítí lépe na kurtu než na jevišti

11:21 , aktualizováno 11:21

Šestapadesátiletý Karel Šíp se cítí lépe na kurtu než na jevišti. Těžko se to prý sice srovnává, neboť každé srovnání kulhá, nicméně přiznal, že: "To první je moje práce, to druhé zábava. Takže ruku na srdce, asi se opravdu lépe cítím na tom kurtu."