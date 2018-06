Karel Šíp oslavil narozeniny knižně, Gott mu sepsal báseň

Z knihy zásah šípem Část gratulace Karla Gotta "… A abys věděl, že jsem se za ta léta od Tebe i něco přiučil, pokusím se propojit názvy svých písniček do malého příběhu, jak bys to možná udělal i Ty. Být stále mlád

Beatles, Elvis a má Muzika

Svět má ty chvíle rád

Snad víc se ani neříká

To stárnutí zrádné

To musím zvládnout sám

Nejedna láhev padne

Můj život to je Téma na román

Ať je všední den, ať Jsou svátky

textařem Karle asi nebudu

pokaždé zavolám tě zpátky... Ještě jednou vše nejlepší. Tvůj Karel Gott