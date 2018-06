Karel Šíp: Politici jsou rizikoví hosté, proto si je do pořadu nezvu

11:01 , aktualizováno 11:01

Karel Šíp rád pozoruje lidi a podle jejich vzhledu odhaduje, s kým by mohla být legrace. Všímá si vrásek kolem očí, rysů v obličeji. "V životě si to tak cvičím a mám pocit, že už na to mám docela dobrý odhad," říká moderátor.