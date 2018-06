Leoš Mareš by si měl na mě dávat pozor, říká Karel Šíp

"Tady může být pět, sedm, osm, deset talkshow, protože každá se od sebe liší tím, kdo ji moderuje. Každý jsme jiný a každý to děláme nějak po svém. Leoš Mareš je mladý kluk, je velmi ambiciózní, čili já jsem svým způsobem zvědavý, jakým způsobem na to půjde a rád se na něj podívám," prozradil Karel Šíp.

Moderátor ale má pro svého "soka" jeden vzkaz. "Kdybych měl Leošovi něco vzkázat, tak bych mu vzkázal, aby se dával velký pozor na mě," řekl v žertu.

Šípův pořad Všechnopárty se těší veliké oblibě u diváků, a proto se žádné výrazné změny nechystají.

"Je všeobecně známo, že takový formát, jako je talkshow, když si získá oblibu diváků, tak není důvod to měnit. Prostě dokud je zájem diváků, tak je dobře, když ten formát běží. Já budu rád, když ten zájem diváků nebude polevovat," řekl moderátor. "Ty plány se můžou změnit jaksi vnějšími vlivy. Přijde někdo, kdo řekne, že už o to není zájem, a já začnu přemýšlet, co bych měl dělat jiného. Zatím nic takového se nerýsuje."

Karel Šíp se kromě moderování věnuje i hraní. Společně s Karlem Gottem se objeví v Hřebejkově filmu Škoda lásky. Hraje tam zpěvákova kamaráda.

"Karel z 90 procent hraje sám sebe. A já, ve scénáři je napsáno Karlův kamarád, který mu radí, jak se té šílené fanynky zbavit. Mně Honza Hřebejk zavolal, řekl, že by si přál, že tam je jedna role, o který si myslí, že bych ji já mohl dělat. Kdybych já tenkrát řekl ne, tak by to určitě dělal někdo jiný," prozradil Šíp.