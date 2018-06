Karel Šíp: Iva byla moje divačka

Karel Šíp vystudoval filmovou školu v Čemicích a léta pracoval jako televizní produkční.

Založil skupinu Faraon, píše písňové texty a scénáře k zábavním pořadům, ve kterých i účinkuje.

Z prvního manželství má dvacetiletého syna Karla.





Jak se nejčastěji oslovujeme

Broučku, to je takové univerzální oslovení. Já už jsem z toho dokonce tak zblblej, že jsem se přistihl, jak jsem schopnej říct úplně cizí osobě taky broučku. Jak ale Ivu slyším říkat Karle, tak vím, že je něco v nepořádku.



Kde jsem se dozvěděl, že mám syna

Byl jsem v Přerově na vyhlašování Zlatého kanára. Dozvěděl jsem se to těsně před tím, než jsem šel na jeviště a velmi mě to vykolejilo. Publiku to ale řekla až Lucie Bílá, která měla výstup hned po mně. V první řadě Honzovi tleskal i Václav Klaus.



Jak jsme se poznali

Iva byla vlastně moje divačka. Přišla se podívat na natáčení Horoskopičin do klubu Lávka, a protože se znala s naším dramaturgem, tak tam s námi chvilku zůstala i po natáčení.



Co mě na Ivě zaujalo na první pohled

Dodnes velmi oceňuju, když z někoho vyzařuje jakási pozitivní energie, poněvadž s tou negativní jsem měl bohaté zkušenosti. A to bylo asi to, co mě zaujalo, jak byla usměvavá a dobře naladěná.



Čím mě spolehlivě naštve

Je přehnaně úzkostlivá, hlavně poslední dobou. Zbytečně se bojí o dítě i o mě, myslí si, že se nám může kdykoli něco stát. Říkám jí, že je to chorobné.



V čem se neshodneme

Málokdy se usneseme třeba na tom, na co koukat v televizi. Iva má radši romantické komedie a já zas thrillery. Většinou se sice přizpůsobím, ale když dávají nějaký sportovní přenos, tak vyhrávám a Iva jde spát.



Čím ji zaručeně potěším

Iva byla zezačátku velmi skromná, takže ji dokázalo potěšit prakticky cokoli. Jak jde čas, je to čím dál těžší, ale nenáročná je stále. Udělá jí radost třeba to, že jedeme k moři.



Kdy mě Iva překvapila

Když mi jako překvapení zatančila na šedesátinách. Svolala svoje kamarádky baletky a předvedly mi kankán.



Iva Havránková,

na mateřské dovolené, přítelkyně Karla Šípa

Je o třicet let mladší, 10. února jí bylo třicet. Narodila se v Praze, kde studovala na taneční konzervatoři. Tancovala v Karlínském divadle a poté dělala asistentku dramaturga v redakci zábavy na Nově. S Karlem Šípem má syna Honzu, kterému budou v prosinci dva roky.



Čím mě Karel rozladí

Nepořádek, asi jako každou ženskou, a Karel je občas bordelář.



Jak jsme vybírali jméno pro syna

Bylo to na poslední chvíli. Už jsme měli napsáno na dotazníku jiné jméno, Matěj. Karel si ale uvědomil, že by mu říkali Mates, to se mu nelíbilo a prý co takhle Honzík? Potom musel na celý víkend odjet. Já šla druhý den rodit. Naštěstí jsem ještě stihla změnit jméno na dotazníku.



Jak je Karel ješitný

Je to, jak se říká, taková zdravá ješitnost. Drží ji v určitých mezích. Znám mnohem ješitnější muže, než je on, a navíc v těchhle letech už ho nepředěláte.



Kdo je u nás pánem kuchyně

Jednoznačně Karel. Nejsem nijak náročná, mám ráda taková ta klasická jídla jako guláš nebo čínu, a ta on vaří.



Naše společné sportovní zážitky

Žádné nemáme. Míčové hry mi na rozdíl od Karla nikdy nešly. On hrozně rád hraje tenis. Já radši plavu, ale Karel se mnou plavat nechodí. Jsem na něj moc rychlá.



Nakolik je doma jiný než v televizi

Myslím, že ani jiný není, i když o něm říkají, že je kakabus. Zdá se mi, že tak, jak baví lidi na obrazovce, tak je baví v hospodě u stolu i doma.



Co ho dokáže naštvat

Určitě prohra nějakého fotbalového mužstva. Nejvíc fandí Bohemce.



O co jsem se zajímala v dětství

Jako malá jsem neměla moc času, protože jsem dělala balet a nic jiného mě nezajímalo, znala jsem jen Labutí jezero a podobná díla.



Co zajímá Honzíka

Takové ty technické věci. Vypínač, klika... hračky ani ne. Nedávno jsme projížděli kolem stáda krav a Karel stáhnul okýnko, aby si je Honzík mohl lépe prohlédnout. Vůbec si jich nevšímal, spíš ho zajímalo, jak se to okýnko stahuje.