Fotbalisty zpovídám rád, ale velcí řečníci to nejsou, říká Karel Šíp

Jakými hosty ve vaší talkshow Všehnopárty jsou fotbalisté?

Marná sláva – fotbal je nejpopulárnější sport, takže já je tam vídám a zpovídám rád, i když je známo, že sportovci obecně nejsou žádní velcí řečníci. Ale na to jsem už připravený.

Co znamená, že na to jste připravený?

Žádná taktika, tam je to vždycky čistá improvizace, nic předem připraveného. Jen se snažím klást otázky, jaké jim sportovní novinář nepoloží. Já nejsem novinář, tak se snažím je nějakým veselejším způsobem rozmluvit, to je celý.

Vyhlášený málomluvností je David Lafata. Troufl byste si na něj?

Já se už na dálku snažím odhadnout, kdo je kdo, a David Lafata, jinak výborný fotbalista, na mě dělá dojem introverta, to poznám. Tak jako jsem na dálku předem poznal, že sranda kluk je Roman Bednář. Ve Spartě nastupoval na poslední dvě tři minuty, a tak jsem si říkal – to je přece téma: hráč se vrátí z Anglie a tady sedí na lavičce. Tak jsme si z toho dělali srandu a vyšlo to.

Před čtyřmi lety se hodně probíral váš kritický komentář k našemu prvnímu zápasu. Sledoval jste i reakci dotčených fotbalistů?

Někteří se vyjadřovali; myslím, že Limberský, to jsem zaregistroval, řekl něco ve smyslu „my nehrajeme fotbal pro takový jako Šíp“. To jsem si pomyslel: hraješ fotbal pro všechny, na fotbale se platí vstupné, tak jakýpak že si budeš vybírat, pro koho si hraješ a pro koho ne.