VIDEO: Karel Roden se stal zpěvákem, s Chýlkovou natočil desku

"Máme tam nového zpěváka, Karla Rodena, který tam má svou sólo píseň. Myslím, že Karel překvapil nejen nás, ale i sám sebe," řekla k tomu Ivana Chýlková.

"Nedá se to tak říct. Já tam mám jen část písničky," dodal skromně Roden.

"Myslím, že se trochu styděl. Karel původně nechtěl do písničky ani nic říct, natož něco zazpívat," prozradil David Koller, který v představení také účinkuje a s Ivanou Chýlkovou natočil i videoklip k duetu Písek je čas.

"Pro natáčení jsem zvolil prostor Divadla Hybernia, kde již druhý rok v době adventu píseň zní v rámci představení Vánoční koleda. Celý klip je velmi abstraktní a prostor divadla je to jediné konkrétní, co diváka ukotvuje. Chtěl jsem, aby se Ivana i David cítili uvolněně, protože je to hlavně o nich," řekl režisér klipu Adam Kraus.

Představení na motivy proslulé povídky Charlese Dickense Vánoční koleda se v režii Ondřeje Sokola vrací od 30. listopadu do Divadla Hybernia, které uvede 24 představení a kromě Rodena, Chýlkové nebo Kollera se jako speciální hosté v roli Ducha Jacoba Marleyho ukáží na vybraných představeních také Václav Noid Bárta a František Černý z Čechomoru.