Karel o Sylvě: Dostane, když chce

A že prý se mezi Karlem a Sylvou rodí vztah, hodil hned Mareš sexuchtivým návnadu. "A tak se na to podíváme," dodal.

Lepší Sylva v hrsti

Infrakamery odhalily nějaké to osahávání v posteli, ale nic moc a o vztahu, to tedy rozhodně nebylo! "Ještě nic neproběhlo, ale jestli to třeba chce, tak to asi dostane. Umí to zahrát a chlapa rozproudit," komentoval Karel při zpovědi Sylviino snažení a znovu zopakoval, že nejsympatičtější je mu Terka. "Moc spolu nekomunikujeme, poznáváme se. Působí pohodovým dojmem, jako klidná holka." Když už mluvit o vztahu, tak to už spíš k Tereze, ne? "Lepší Sylva v hrsti, než Terka na střeše," prohodil Mareš okřídlené klišé.

Sylvu, která si zřejmě ani v dětství moc lásky neužila, vedou neomylné instinkty. Putuje za teplem. Nejblíž je Karel, a tak se k němu nahrnula pod peřinu. "Je mi příjemné, že mám vedle sebe někoho, kdo mě chytí a obejme," tvrdila Big Brotherovi. Člověku je jí vážně líto a koupil by jí snad raději mazlivého psíka.

I když si moderátor do studia pozval psychologa Slavomila Hubálka a Kláru Horzinkovou, která z domu musela odejít hned první večer, zůstal hvězdou pořadu dvacetiletý kuchař Karel zvaný Plyšák. S Evou se vsadil, že Sylvě odolá a dost to teď řeší. V domě si už také vyhlédl rodinu. "Šárka mi nahrazuje mámu, je na nás na všechny tak hodná a Petr je strašně chytrej, máme dobrej vztah," rozpovídal se a Mareš kontroval: "Takovej Dallas - Petr táta, Šárka máma a Jarda zřejmě připomíná dědu."

Tereza: I Ježíš kalil

Perlila i Tereza, dcera sochaře Olivy z Velehradu. "Rodiče mě vychovávali k víře a přísně. Jsem skopec, a tak jsem se chtěla jednoho dne vzbouřit, být jiná, než ostatní katolické holky. Na gymplu jsem dost kouřila trávu, ze zvědavosti, z rebelství. Na takové téma se musíme napít. A co? Ježíš taky kalil, tam víno teklo proudem." Ta holka je úplně jiná, než ostatní, jediná kdesi uvnitř nebo v oblacích, anebo v trávě, ale tu jí Nova určitě zakázala, protože jí nedovolila ani vzít si do domu bibli.

Do středeční dávky emocí patřily šťastné infantilní hry i úkol zvaný sousoší. Ani Sylviin nápad vyndat si z plavek ňadro nepřimělo Milana, aby se pohnul. Nelekl se, a tak zlatí zůstali déle sošní a vyhráli teplou sprchu. "Ztrapnila jsem se v tangách," posteskla si pak Bratrovi Markéta. "Ukázala jsem svůj zadek a špeky, za což se stydím. Všichni jsou tu takoví krásní, téměř dokonalí a já jsem výjimka." Má pravdu, holka. Naštěstí s nimi nesoutěží missí prezident Zapletal a na míry se nehraje.

Do týdne budou problémy

Podle Hubálka v domě vzniká skupinová koheze. Lidštěji to říct neuměl, ale myslel tím, že se všichni cítí být kamarády a mají pocit, že se sešla skvělá parta. "Do týdne dojde k prvním problémům," konstatoval psycholog, specialista na chování lidí ve skupinách. A kdo podle něj první opustí dům? "Myslím, že to bude někdo, kdo je výrazný," uvedl Hubálek zkušeně. Hubálek je připraven soutěžícím pomoct, pokud by ji potřebovali. Anebo - Profík, který ví, jaké kdy má "zmáčknout tlačítko".

Velký Bratr vyzkoušel i chuťové buňky svých poslušných a naservíroval v kelímcích naprosto nemožně zkombinované potraviny. Filip snědl uzenáč se sladkým jogurtem, Šárka pivo s mrkvovou šťávou se zmrzlinou a smetanou, Tereza krupicovou kaši zalitou rajčatovým protlakem. Testem neprošel jen Milan a chobotničky v jahodovém šejku odmítl. Odměnou za splněný úkol byly tentokrát mňamky. Těžko říct, jestli se na ně mohli po těch blafech aspoň podívat.

Zaplaťte si podívanou

Ale to už opět uplynulo moc času a bylo třeba pošesté připomenout divákům, že mají houfně a za peníze odpovídat na soutěžní otázku Co znamená Big Brother? Kde jinde, než z jejich peněz by Nova na milionovou výhru vzala? A to si ještě musí na své přijít operátor. Odpověď na tuhle stupidní otázku zná pochopitelně každý. Divák ví a povzbuzen nadějí sahá po telefonu. Co když právě ON! A Mareš, který dostal za úkol zvednout návštěvnost noční live show, na ní už poněkolikáté upřímně všechny zve.

P.S.: V noční show už opravdu pracují s jinými záběry, než večer. Žádné Peříčko to ale zatím není. Maximálně prsa ve sprše a prezervativ místo čepice. Milan tak bezděky korunoval Šárku na Miss kondom. Takovou soutěž v Česku ještě nemáme, přitom sponzor je zřejmý! Diváci poprvé ve vile viděli sele Oskara, které soutěžícím, coby domácího mazlíčka, Velký Bratr věnoval. Že by doktor Hubálek usoudil, že v partě chybí prase? (Odpusťe prosím ten laciný vtip. Vysloveně se nabízel.)