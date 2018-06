Karel Kühnl měl zauzlované hlasivky

" Na hlasivkách se mi udělal uzlík a lékaři se rozhodli jej odoperovat. Bylo mě řečeno, že tato věc vzniká z přemáhání hlasivek. Uzlík zřejmě nevznikl následkem vášnivých debat v Poslanecké sněmovně, protože tam se diskutuje poměrně v klidu. Hlas je ale můj pracovní nástroj. Denně absolvuji množství nejrůznějších jednání, na nichž hovořím velmi intenzívně," řekl Karel Kühnl.Politik má i přes léto nabitý pracovní program a volného času si zatím moc neužil. Dovolenou mají Kühnlovi teprve před sebou a zřejmě ji stráví ve vlnách Jaderského moře. "Jezdíme už mnoho let na odlehlý ostrov do Chorvatska. Zatím přesně nevím, kolik dní na našem oblíbeném místečku budeme letos," prozradil.Tak jako zřejmě každý má i Kühnl své sny o cestování po dalekých zemích, které by chtěl navštívit. Už dávno se ale smířil s tím, že se většina jeho přání nesplní."Tyto sny samozřejmě patří do mého života, ale to by bylo povídání na celéhodiny. Chtěl bych navštívit nejrůznější země, odlehlé i neodlehlé končiny. Je mi ovšem naprosto jasné, že časově, ale i finančně to prostě nelze stihnout," povzdechl si politik.Karel Kühnl si navíc dovede představit život v téměř každé zemi, kde by mohl na něčem smysluplném pracovat. Dlouhá léta prožil v Rakousku a Německu. "Kdybych si musel vybrat zemi k trvalému pobytu, tak bych zřejmě zvolil Velkou Británii. Žít se ale dá všude, například ve Skandinávii nebo ve Středomoří. Doma jsem ale tady a nezřízenou touhu někam se odstěhovat nemám. Asi proto, že jsem to už v životě jednou zažil," poznamenal.