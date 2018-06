Karel vyznává spíš bigamii, já polyamorii, říká milenka Janečka

Poznali se na přednášce před rokem a půl v době, kdy měl Janeček s manželkou půlročního syna a ona s britským manželem syna čtyřletého. Kromě vášně je prý spojuje také víra, že společně dokážou něco vytvořit. „Přišlo nám tehdy, že když se my dva spojíme, dokážeme změnit svět. Vážně,“ říká Lilia Khousnoutdinova.

Nová partnerka miliardáře se nazývá kněžkou, pořádá semináře pro ženy například o orgasmu, je také dulou či návrhářkou. Vyznává polyamorii, tedy otevřené vztahy, ovšem bigamii praktikovat nehodlá. I proto se rozhodla rozvést. Tvrdí, že jejímu manželovi to prý pomohlo.

V případě Karla Janečka, jehož si vzala před třemi měsíci během buddhistického obřadu, se ale bude muset spokojit s tím, že zřejmě zůstane ženatý. „Můj pocit je, že Karel vyznává spíš bigamii než polyamorii, tedy snaží se mít dva zcela rovnocenné vztahy. Nevím, zda je to reálné. A věřím, že momentálně neusiluje ani o žádný další vztah, protože má dost práce s námi dvěma - s nadsázkou řečeno,“ říká.

S Janečkovou právoplatnou manželkou Mariem se Lilia ještě nepotkala a zatím to ani nemá v plánu. „My dvě si to můžeme usnadnit tím, že nebudeme bojovat, ale dopřávat si prostor a být vůči sobě empatické,“ míní.

Lilia je ve třetím měsíci těhotenství a na narození dítěte se moc těší. „Bylo počaté chtěně a vědomě a to mě těší. Vím naprosto přesně, kdy jsem otěhotněla. Bylo to na jediný pokus a až po naší buddhistické svatbě. Chtěli jsme to udělat opravdu speciální, a proto jsme odjeli do Bhútánu, prošli fyzickým detoxem a prosili v chrámech o požehnání,“ prozradila pro čtvrteční Magazín DNES.