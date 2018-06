Janeček: Manželka chce dceru. Klidně budu mít 12 dětí, než se to povede

Jak jste prožívali narození syna?

Karel: Bylo to velmi hektické a náročné. Mariem začala rodit předčasně. Byli jsme spolu na výletě v Karlových Varech. Naštěstí jsme mohli ještě bezpečně dojet do Prahy. Syn se narodil o tři týdny dříve, takže mi výpočet porodu bohužel nevyšel, ale nevadí. I tak jsem u toho nemohl chybět.

Mariem: Porod byl sice předčasný a velmi komplikovaný, ale ten pocit je nepopsatelný. Když jsem syna poprvé spatřila, přitiskla jsem si ho na prsa, bylo to úžasné.

Podle čeho jste volili jméno pro syna. Karel je jasný, ale co další dvě jména?

Karel: Druhé a třetí jména vybrala Mariem a obě se nám velmi líbí a mají i krásný význam. Yanis znamená dar od boha a je to řecko-hebrejské jméno. A Nour je arabské jméno a znamená světlo. Pevně věřím, že syn bude vyrůstat v krásném světě. Společnost se mění a díky kvalitní demokracii vím, že ten krásný svět přijde.

Jaké to pro vás je, mít konečně syna?

Karel: Roli otce jsem si už vyzkoušel z předchozího vztahu, ze kterého mám dvě krásné dcery. Je ale pravda, že čím je člověk starší, tím si rodičovství více užívá. Dřív jsem hodně pracoval, dneska si dokáži udělat čas na syna.

Karel Janeček * 26. července 1973 Miliardář, matematik, zakladatel nadačního fondu proti korupci. Vlastník makléřské společnosti RSJ. Podruhé ženatý.

Je váš manžel dobrý otec?

Mariem: Je výborný otec a dobrý manžel, a to ve všech směrech. Moc mi s malým pomáhá. Nemá problém s ničím. Syna přebaluje, koupe. Ráda se na něj dívám, když si spolu hrají.

Karel: Je pravda, že Mariem je ve všem extrémně náročná. Takže pokud má pocit, že jsem dobrý, znamená to pro mne velkou lichotku. Skutečně teď prožívám nejkrásnější a nejšťastnější období svého života. Myslím si, že každý pokud jen trošku chce, může být šťastný. Ovšem neznamená to, že bych teď usnul na vavřínech. Příchod syna náš vztah až tak moc neprohloubil, protože ten je už od začátku nekonečně hluboký.

Syn má tři měsíce, jakou si pro něj představujete budoucnost?

Karel: My nemáme plány, že bychom předurčovali jeho budoucnost. To bude vždy jen jeho volba, co bude chtít v životě dělat. Nechceme přenášet osobní ambice na něho, což by podle mě mělo ve výchově vždy být. Nikdy jsem to nedělal a ani dělat nebudu. Rozhodně mu poskytneme ty nejlepší možnosti a hodnoty pro sebe i pro společnost. Jedna z nich bude sportovní gymnastika.

Karel Janeček a jeho druhá manželka Mariem Janeček Mhadhbi

Proč zrovna sportovní gymnastika?

Karel: Je to ten nejtěžší a zároveň nejzajímavější sport, co dává výzvu.

Budete dítě rozmazlovat?

Karel: My v žádném případě naše děti rozmazlovat nebudeme. Nerozmazluji ani své holčičky. Nikdy bych to nechtěl dopustit. Chci, aby mé děti poznaly hodnoty.

Vím, že je to asi brzy, ale co další děti?

Karel: Další dítě určitě chceme, ale nemůže to být hned už z technických důvodů. Především jde o cestování letadlem. Dvě děti a jeden dospělý? To opravdu nejde. Tudíž počkáme, až náš milovaný syn Karel Yanis Nour bude mít tak tři roky. Rád bych měl hodně velkou rodinu.

Mariem: Karel by si přál mít hodně dětí, klidně dvanáct. Mně postačí ještě holčička, protože páreček, to je pro mne ideální. Pokud budeme mít ještě víc dětí, nebude mi to určitě vadit.

Karel: U mě jsou čtyři děti minimum. Matematicky se tomu říká „stopping time“, což znamená, že budeme dělat děti, dokud to nebude holčička. Takže klidně dvanáct.



Karel Janeček a jeho manželka Mariem Janeček Mhadhbi

Kde chcete vlastně žít? Mariem pochází z Tunisu, vy z Čech.

Mariem: Nyní žijeme zde v Praze. Naprosto nám to vyhovuje, ale naším plánem je nějaký čas žít i v San Francisku. Kdy to bude, to ještě přesně nevíme. Budoucnost si prozatím moc neplánujeme.

Karel: My si soukromý život opravdu takřka neplánujeme, necháváme vše hezky plynout. Co se u nás plánuje, to je práce, přesněji vývoj Demokracie 2.1, což je univerzální hlasovací systém, který zásadně mění kolektivní rozhodování. Oba chceme, aby bylo při volbách více lidí spokojeno s výsledkem. Díky tomuto projektu jsme se vlastně i s mou ženou seznámili.

Vyhovuje vám spolu žít i pracovat?

Karel: Musím říct, že mně to velmi vyhovuje. Nechci tady tvrdit, že lidé mají spolu nejen žít, ale i pracovat. My máme společné poslání, a vnímáme stejné věci, což je krásné. Ona je velmi aktivní žena a s mým globálním projektem mi velmi pomáhá. Momentálně rozvíjíme partnerství s komunitami po celém světě. Teď mě čeká spolupráce v New Yorku, kam příští týden letím.

Mariem: Mám i své jiné projekty, na kterých intenzivně pracuji. Ráda bych také hodně pomáhala lidem. A aby toho nebylo málo, plánujeme založit obchod, který bude dovážet krásné věci z Tunisu. Ať už kosmetiku, oblečení, ale i jídlo.

Karel Janeček se na Facebooku pochlubil fotkou syna (6. prosince 2015).

Co vás k tomu vedlo?

Karel: Byla to velká náhoda, protože maminka Mariem dělá úžasné párky a říkal jsem jí, že by bylo skvělé mít to v Čechách. Jenže to je problém, protože tyto věci se nesmí vyvážet. Tudíž přišel nápad, otevřít si obchod a dovážet to sem. Za vším byl mlsný jazyk, tchyně a párky. Na druhou stranu je to i krásná podpora propojení naší republiky s Tunisem. Je to opravdu úžasná země s nádhernou kulturou.

Budete se synem do Tunisu často jezdit? A co jazyky? Jak na něj mluvíte?

Karel: Určitě ano. Chci mu ukázat, odkud pochází jeho část rodiny. Navíc dle mých informací se plánuje obnova přímého letu mezi Prahou a Tunisem, což je pro nás opravdu skvělé. Jinak co se týče jazyka, já mluvím na syna česky, žena francouzsko-arabsky. Spolu mluvíme anglicky. Takže syn bude skutečně multikulturní a multijazyčný.