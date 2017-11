Karel Janeček o svých vztazích: Děkuji Lilii i Mariem za jejich lásku

„Jsem člověk, který je otevřený lásce. Nenechám se svázat společenskými konvencemi, předsudky a omezeností mnohých. Pevně věřím, že pravdivost a otevřenost jsou klíčové hodnoty pro kvalitní vztah lidí. Svoboda je pro mě na vrcholu lidských hodnot a jsem si vědom, že tímto postojem budím rozporuplné emoce,“ napsal Janeček na svém facebookovém profilu.

Ačkoliv jeho vztah s manželkou je krásný a plný lásky, před časem se miliardář zamiloval do podle něj nádherné a obdivuhodné ženy Lilie.

„Jsem šťastný, že spolu čekáme dítě a cítím k ní hluboký závazek uzavřený buddhistickým svatebním obřadem. Vím, že situace je velmi složitá a teprve uvidíme, co přinese budoucnost. Jsem šťastný, že mohu žít svobodně a děkuji Lilii i Mariem za jejich lásku,“ dodal.

Lilia Khousnoutdinova pořádá semináře pro ženy například o orgasmu, je také dulou či návrhářkou a střídavě žije v Česku a v Bhútánu.

Karel Janeček se před dvěma roky oženil s tuniskou matematičkou Mariem a mají syna Karla Yanise Nouriho. Před pár dny ovšem přiznal, že kromě manželky žije ještě s jinou ženou a je šťastný. „Moje žena to přijala podle mě úplně nádherně. I když ona není typ, který to dobře snáší, ale teď je to dobré,“ řekl miliardář pro magazín Luxury Prague Life. Z předchozího manželství má Janeček ještě dvě dcery.