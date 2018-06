Čekáme syna a porod jsem si vypočítal, říká miliardář Karel Janeček

„Jsme v očekávání a bude to syn,“ prozradil budoucí trojnásobný otec, který má z předchozího manželství dvě dcery.

Jméno chlapce si už s manželkou domluvili, ale prozatím si ho ještě chtějí nechat pro sebe. „Jedno jméno máme už vybrané. Pravděpodobně bude mít syn ještě jedno mezinárodní, ale to si také necháme pro sebe,“ dodal Janeček.

Miminko s manželkou plánovali, ale původně to mělo být až později, třeba za půl roku.

„Že Mariem otěhotněla už teď, bylo pro nás moc krásné. Ale také překvapivé, že se to povedlo tak rychle. Když mi to řekla, byl jsem velmi šťastný. Termín je 23. 12., ale já myslím, že se syn narodí 12. 12. nebo 21. 12. Jsou to velmi speciální čísla, tak věřím, že by to mohlo vyjít,“ řekl miliardář.

Se svojí druhou manželkou, která pochází z Tunisu ale žije ve Francii, se setkal před necelým rokem na konci října v Paříži na jedné přednášce, kde vystupoval s reformou volebního systému nazvanou Demokracie 2.1.

„Ta dle ohlasů přítomných byla velmi úspěšná. Během přednášky se přihlásila o slovo jedna žena a řekla něco ve smyslu, že jde o skvělý projekt, který bude fungovat v rozvinutých zemích, ale v rozvojových, jako je Tunis, to fungovat nebude. Na to konto zareagovala právě Mariem. Ihned oponovala, že je to naprostý nesmysl, že naopak by to v Tunisu skvěle fungovalo,“ prozradil.

Matematik přiznal, že prý hned po květnové svatbě se svou vyvolenou plánoval založit rodinu. Kvůli přípravám na miminko ale nepřestává pracovat.

„Díky Mariem jsme se dobře dostali právě do Tunisu. Otevřela nám dveře k neziskovým organizovaným i k některým politickým představitelům. Byli jsme přizváni dělat poradce tuniskému parlamentu ohledně regionálních voleb, což je pro nás velký úspěch. Už tam hlasovala čtyři města,“ pochvaluje si úspěch s vlastním projektem miliardář.

„Když si představíme, že Tunisko bude první muslimská země, která bude hlasovat podle nového konceptu demokratických voleb, tak je extrémně zajímavé dohlédnout, jak hodně to vylepší globální politickou situaci. Vlastně bychom mohli zbořit bariéry mezi islámem a demokracií.“

VIDEO: Miliardář Janeček se oženil ve vrtulníku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Janeček také potvrdil, že kvůli svému boji proti korupci málem přišel o život. „Podle toho, co vím, byl to pan Kovarčík, kdo se před dvěma lety pokusil mě zabít. Bylo to čistě ze msty, jelikož Nadační fond proti korupci upozornil na možnou korupci ohledně Klausovy amnestie, úplatků a podezřelých kont ve Švýcarsku a odevzdal dokumenty švýcarské justici,“ řekl Janeček.

„Pan Kovarčík to chtěl zřejmě tímto způsobem mé likvidace řešit. Naštěstí se mu to nepodařilo a všichni víme, jak sám skončil. Všechno jsem se dozvěděl až po jeho smrti z některých zdrojů a policie. Jakým způsobem se starám o svou bezpečnost, bych vzhledem k okolnostem rozhodně nechtěl komentovat,“ dodal.