Karel Heřmánek mladší přiznal, že se v létě oženil

„Nic jsme netajili, ale těší nás, že to médiím trochu uniklo. Nikde jsme to nešířili, to je velice soukromá záležitost, kterou jsme chtěli oslavit s nejbližšími kamarády a s rodinou,“ řekl Heřmánek mladší.

Nikol Kouklovou si vzal po 4 a půl letech vztahu. Na potomky se ale cítí ještě mladí. Chtějí také budovat kariéru. Kouklová navíc dostala v Divadle Bez Zábradlí roli.

„Dostala jsem zde zatím jen jednu příležitost. O to vzácnější pro mě ale je, že se jedná o roli v kultovním představení Jakub a jeho pán. Exceluje tam právě Karlův táta. Původně jsem tam jenom zaskakovala, nakonec mi ta role zůstala,“ řekla Kouklová, s níž Heřmánkovi počítají i do dalších her.

Se svým manželem strávila převážně pracovní léto, ale stihli i dovolenou. „Byli jsme v Chorvatsku a vzali jsme to přes Slovinsko,“ prozradil Heřmánek mladší.

Jeho rodiče si taky našli chvíli na cestu k moři. „Pár dnů jsme byli u moře a cestovali po Čechách, třeba jsme navštívili Litomyšl. Užívali jsme si volno vždy buď celá rodina, nebo jen část. Je nás hodně, takže to vždycky pěkně vyšlo,“ řekla Hana Heřmánková.