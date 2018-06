LÁSKA POD LUPOU: Má vyřídilku, říká o přítelkyni Karel Heřmánek mladší

MÍSTO A ČAS PRVNÍHO SETKÁNÍ

Karel: S Nikol jsem se poprvé setkal na prvním srazu našeho ročníku po přijímačkách na DAMU. Kdy přesně, to si už nepamatuji, ale tuším, že Nikol by to mohla vědět.

Nikol: Úplně první setkání a kontakt si nevybavím, jen vím, že to bylo pravděpodobně na přijímačkách na DAMU, poté na povinném vodáckém kurzu. Zajiskřilo to mezi námi o něco později, a to sice na jevišti při zkoušení klauzur, kdy jsme hráli škrtící scénu z Othella. Následovaly delší a delší oční kontakty, komplimenty na mé konto a pozvání na koncert do Rudolfina, kde jsme se nad dojímavou hudbou spontánně chytli poprvé za ruce.

ČÍM MĚ OKOUZLIL/A

Karel: Okouzluje mě neustále! Fascinuje mě na ní její vyřídilka a elán, se kterým přistupuje ke všem možným i nemožným výzvám a který já mnohdy postrádám. A především je Nikol krásná.

Nikol: Osobností, názory a přístupem. Karel je neuvěřitelně společenský tvor a dokáže si rychle získat přízeň, no, tak si získal i tu mou. Svou roli také samozřejmě hrálo to, že je všestranný a talentovaný, to vždy na ženy zabírá.

GESTO, KTERÝM MĚ VŽDYCKY DOSTANE

Karel: Je jich více, ale musel bych je předvést...

Nikol: Péčí a starostí, když jsem nemocná. Jednoznačně úsměvem a potom také větou, že mi to sluší a že se mu stále líbím. Pokud myslíte gesto, jako gesto, tak mě fascinuje jeho nepřirozeně prohnutý palec u rukou, když gestikuluje.

JAK JE DŮLEŽITÝ VĚK

Karel: Nad tím jsem opravdu nikdy neuvažoval. V naší rodině byl vždy starší partner, ale upřímně mi to je jedno. Hlavní je, že si rozumíme, ne?

Nikol: Věku nepřikládám velký význam, pokud si s tou danou osobou sednu jak po názorové, tak humorové stránce. Karel je a byl, co ho znám, rozumný, zodpovědný a hlavně upřímný. Jedná na rovinu. Toho si cením nejvíce.



LÁSKA POD LUPOU: Karel Heřmánek mladší a Nikol Kouklová /vlasy: Klára Nohejlová / styling: Nikol Kouklová / foto: Lenka Hatašová, iDNES.cz

JAK JE DŮLEŽITÁ JEHO/JEJÍ POSTAVA

Karel: Jsme spolu již přes tři roky a postavu má stále stejnou. A já jsem spokojený.

Nikol: Při výběru partnera nepřikládám takovým aspektům důležitý význam. Samozřejmě se ráda cítím jako žena a v tomto ohledu Karel zastupuje mužský element v našem vztahu na sto procent.

KDY SE DOSTAVUJE ŽÁRLIVOST

Karel: Když se konečně večer sejdeme doma a Nikol si otevře počítač a řeší neuvěřitelně závažné věci s kamarádkama po internetu.

Nikol: Když je k ní důvod. U Káji, pokud zavětří konkurenci, která si troufá, tak se to projevuje roztomilými projevy žárlivosti. Například nervozními, těkajícími a smutnými očičky, nebo nenávistnými pohledy směrem k sokovi. Žárlivé scény se však nekonají. Věříme si.

ZLOZVYKY, KTERÉ TAKTNĚ PŘECHÁZÍM

Karel: Opět - když si Nikol poté, co se večer konečně sejdeme doma, otevře počítač a řeší neuvěřitelně závažné věci s kamarádkama po internetu. Také hodně vyspává a neustále dokola poslouchá nahlas CD od Beyoncé. Uff a je to venku...

Nikol: Srolované ponožky u postele a špinavé talíře v dřezu místo v myčce.

KDE VIDÍM NÁŠ VZTAH ZA 10 LET

Karel: Budeme bydlet na hranicích Mexika a Guatemaly. Já budu pěstovat papoušky a Nikol je bude prodávat.

Nikol: Netroufám si říct, co nám zítřky přichystají. Žijeme okamžikem.

ČÍM TEĎ NEJVÍC ŽIJE

Karel: Jednoznačně zkoušením Bylo nás pět v divadle ABC a blogováním - Bloges Robes.

Nikol: Momentálně zkoušením v divadle a i společnýma chvilkama, protože je momentálně, zaplaťpánbůh, hodně práce. Spřádáme plány na léto a těšíme se na další společné cestování.

JAK VYCHÁZÍM S JEHO/JEJÍMI BÝVALÝMI PARTNERY/PARTNERKAMI

Karel: Nevycházím s nimi nijak, neboť se s nimi prakticky neznám.

Nikol: Nikdy jsem se s jeho bývalýma partnerkama nesetkala, takže těžko říct. Myslím si ale, že pokud by k setkání došlo, bylo by přátelské.

VZKAZ MÉ LÁSCE

Karel: Jsem rád, že tě mám!

Nikol: To, co bych mu chtěla říct, mu raději pošeptám do ucha.