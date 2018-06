Karel Gott ztratil klíče od vily

Jestli je našel a jestli ve vile mezitím něco nezmizelo, se už hosté večírku nedozvěděli. Karel Gott ani Ivana Macháčková se totiž už na párty nevrátili.

Tofi oslavoval

Sagvan Tofi oslavoval 80. léta, dobu, kdy byl známý díky filmům natočeným s Jaroslavem Soukupem (Vítr v kapse, Kamarád do deště) a působením ve skupině Kroky Františka Janečka. Právě výběr písniček z jeho filmů obsahuje nové album Best of, kterého se již prodalo přes jedenáct tisíc nosičů.

"To je sranda, co?" bavil se Tofi, když koukal na projekční plátno, kde běžely ukázky z let, kdy vystupoval se skupinou Kroky Františka Janečka. V současné době objíždí diskotéky, kde zpívá a zároveň dělá diskžokeje. Tofi prý desku vydal, aby se pobavil, až ji bude křtít. Teď si užil i předávání "zlata".

Maminka přišla, ale Vaculík zůstal u syna

Na pozvánce výslovně stálo "zvu vás na mejdánek", ten se pak protáhl až do ranních hodin. Zúčastnily se ho především Sagvanovy fanynky, kterých má čím dál víc, ale také režiséři Jaroslav Soukup a Jaroslav Brabec. Ten stál kdysi za kamerou, když Tofi natáčel Ledeckému videoklip Ryba rybě. A také přišla Tofiho maminka Zdeňka, která už deset let žije v italském Turíně.

Kromě Gotta, který hned odešel kvůli klíčům, chyběl na mejdanu i Lukáš Vaculík, Tofiho filmový parťák. Vaculíkovi se totiž nedávno narodil syn. "Jo, Lukáš zakotvil. Má štěstí, protože našel tu pravou. Já jsem na to celé roky neměl čas, poněvadž jsem odpočíval a připravoval se na tuhle chvíli," svěřil se zpěvák, který sice oslavoval, ale byl nemocný chřipkou. Ráno šel z baru rovnou k lékaři.