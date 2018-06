Karel Gott zpíval v New Yorku, potkal se tam s expřítelkyní

Karel Gott pozval svou bývalou přítelkyni a dnes manželku režiséra Miloše Formana na vernisáž do Bohemian National Hall, která se zároveň po své nedávné rekonstrukci slavnostně křtila. Rád se tu viděl i s českou krasobruslařskou legendou Ájou Vrzáňovou, která v New Yorku žije již dlouhá léta.

Že měl zpěvák na svých dvou koncertech v New Yorku a také v Chicagu a na Floridě obrovský úspěch, není nutné připomínat, u svých fanoušků ovšem zabodoval i coby výtvarník. O jeho obrazy byl již od začátku velký zájem, čtyři byly hned prodané, další zarezervované. Těm, co si obrazy koupili přímo na vernisáži, je několikanásobný zlatý slavík osobně podepsal.

Do Ameriky se Gott vždy rád vrací, má tu díky svému půlročnímu angažmá v Las Vegas v roce 1967 i díky přátelům na co vzpomínat. V New Yorku se obvykle vyhýbá především klimatizacím, které jsou zde v dnešní době běžným vybavením jak v hotelích, tak v autech, která Gotta převážejí. "Klimatizace je zhouba pro hlasivky. Ráno jsem kvůli neustálým přechodům z tepla do chladu málem nemluvil. Pěvecká zkouška však proběhla bez problémů," sdělil zpěvák krátce před svým prvním vystoupením v New Yorku.

Na první z koncertů ale česká hvězda málem nedorazila. Na Times Square se totiž konala show spojená s předáváním hudebních cen MTV Video Music Awards. V době, kdy bylo centrum neprodyšně zataraseno, se Gott musel probojovat do Town Hall na zkoušku. Po krátkých dohadech s policisty byl nakonec vpuštěn i se svým doprovodem do míst, kde bývá nepřetržitě několik tisíc lidí.

"Je to zvláštní, do New Yorku se po patnácti letech vrátilo prestižní předávání hudební ceny a já zde mám ve stejnou chvíli koncert. Jít běžně nejvytíženějšími ulicemi New Yorku, které byly zcela uzavřeny a tudíž bez lidí, byl jedinečný zážitek," konstatoval Karel Gott.