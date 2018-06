Karel Gott slavil prací. K narozeninám si nadělil nový duet s No Name

„Páteční narozeniny se celý den nesly v duchu pracovním. Přijímal jsem přání a užíval si přízeň milých lidí,“ řekl iDNES.cz oslavenec, který na rádiu Impuls oficiálně představil nový duet se skupinou No Name s názvem Kto dokáže. Píseň evokuje šansony Hany Hegerové.

Zpěvák vyzval Igora Timka ke spolupráci, jelikož se mu práce kapely No Name moc líbí. „Zpívali mi na sedmdesátých narozeninách. Bože, to už je tak dávno! Zazpívali Včelku Máju a jejich pojetí mě tak dostalo, že jsem Igora požádal, zda spolu něco neuděláme,“ prohlásil Gott.

Trvalo však neuvěřitelných osm let, než se spolu sešli a začali tvořit. „Na skvělou spolupráci si vždy rád počkám a věřím, že se fanouškům netradiční píseň bude líbit. Pokud ano, je to start k další etapě mé práce,“ řekl zpěvák, který videoklip fanouškům představí v pondělí.

A jak zní slova, která do singlu napsal právě lídr slovenské kapely No Name Igor Timko? „A tak zápasím se sebou sám, už vím, kdo jsem, jsem, co poslouchám. Poslouchám touhy, sny o kráse, neřesti, ať ten hlas pro všechny je lékem k bolesti. Že jsou hodnoty, které chránit mám, už téměř století, nikdo není sám,“ zarecitoval na kameru iDNES.cz Karel Gott, který si podle svých slov nadělil touto prací krásný dárek. Oslavu si však naplánoval v úzkém kruhu své rodiny.