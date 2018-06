Karel Gott o manželce: Osud mi ji dopřál, ale chtělo to trochu dřív

"Jmenuje se Zpátky dát čas a je o tom, že osud mi dopřál ji potkat, jen to chtělo trochu dřív," říká Karel Gott.

Potkali se v roce 1998 na cenách TýTý. O osm let později se jim narodila první dcera Charlotte Ella. V lednu 2008 se vzali v Los Angeles a za pět měsíců přišla na svět druhá dcera Nelly Sofie.

Ivana Gottová rozená Macháčková byla jedinou ženou, která dostala Karla Gotta k oltáři, ačkoli žen, jež se těšily jeho přízni, bylo do té doby hodně.

Karel Gott obdiv k ženám vždy promítal do svých písní a není tomu jinak ani na nové desce.

"Většinou je to obdiv ke kráse ženy. Tam je ta základní inspirace, ale samozřejmě s věkem má zpěvák pocit, že by měl sdělit něco z životních zkušeností a dát je plíživě do textů," říká Gott.

Album původních písní, které pro něj napsali třeba Chinaski, Gipsy nebo Ondřej Brzobohatý se jmenuje S pomocí přátel. Jediné, čeho Gott při jeho křtu zalitoval, že už mnohým z přátel nemůže poděkovat.

"Já mám několik přátel. Ne moc. Pak je to odstupňované, kdo je skutečný kamarád, takový ten životní. Těch už ale ubylo," říká.