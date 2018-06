Gott o uprchlících: Jsou skvěle oblečeni a před kamery strkají děti

„To se asi, bohužel, musí stát. Ale Turci by byli hloupí, kdyby z toho nevytřískali ještě nějaké peníze, než se to stane,“ řekl pro magazín Týden zpěvák, který se i během léčby aktivně zajímal o dění v politice a ve světě.

„Vždycky jsou přece věci jinak, než jak vypadají. Ten pramen strašáků, které na nás chrlí média, přece někde je a má nějaký cíl. Teď jsou to zrovna ti uprchlíci za branami. Ale o to tolik nejde, co to je zrovna teď. Mluvím spíš o celém tom historickém způsobu, jak lidi udržovat v poslušnosti – nahánět jim strach. Ostatně podívejte, jak se takové věci pravidelně opakují,“ říká Gott a připomíná útoky v Paříži, obtěžování žen uprchlíky v Kolíně nad Rýnem a i poslední útoky v Bruselu.

Podle zpěváka Evropa prochází diverzí. „Každému to musí být jasné, když nekontrolujeme hranice. Dřív tudy neproklouzla myš a najednou přijdou nějací lidé, nikdo neví odkud, proč, zda mají doklady. A co my na to? Refugees welcome! (Uprchlíci, vítejte! - pozn. red.),“ dodal.

Gott je ale přesvědčený, že uprchlická krize a útoky teroristů se chybně dávají za vinu náboženství. „Ale to s tím nemá co dělat. Opět typický příklad zneužití náboženství. Mám tu o islámu takovou obrovskou bichli. Díval jsem se do ní, hledal, ale nepíše se tam nic o tom, že by byl agresivní a chtěl ovládnout svět. Ani slovo,“ říká.

„Mnohem důraznější se mi v tomto ohledu zdá dlouhodobě spíš křesťanský postup. Vidím totiž toho pána, který s křížem nad hlavou pochodoval americkým kontinentem před šikem bojovníků a žehnal násilí na domorodcích. Misionář se takovým říkalo.“

Podle Gotta je za vším snaha oslabit ekonomický růst Evropy, dostat sem diverzanty, což označil za moderní způsob války.

„Dělají to důmyslně, strkají před kamery reportérů děti. Viděli jste to také, ne? Nepřemýšlíte o tom? Podívejte, jak se ty děti prosebně dívají... A nepomozte jim... Je to citový nátlak. Ale za nimi jsou k zahlédnutí také mladíci s mobilními telefony. Jsou oblečeni jako málokdo v Praze, mají moderní sportovní ohozy a síla a energie z nich jen čiší. Tak těm máme pomáhat? Od pohledu je na nich vidět, že jim nejde o ty děti, že jsou to téměř profesionální zneklidňovači. Ten, kdo je posílá, ví dobře, proč to dělá,“ míní zpěvák, ale nechce být konkrétnější a říct, kdo za tím vším podle něj stojí.

„Tušení mám. Ale bojím se to vyslovit, dokonce bych to neřekl ani doma šeptem. Protože je to nebezpečné. Je to velmi tenký led. Byl jsem několikrát upozorněn, že ode mne to lidé nechtějí slyšet,“ dodal.