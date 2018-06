Gott v sajdkáře se řítil proti náklaďákům. A docela se bál

Před pár dny se na území obce Mořina, přesněji na silnici vedoucí k vápencovému lomu Velká Amerika, tvořila zvláštní kolona vozidel. Důvod? Na historickém motocyklu, který řídil zpěvák Petr Kolář, si to spolu s ním hasil zpěvák Karel Gott v přidělané sajdkáře.

„Točíme klip, kde jezdím v sajdkáře. Je to anglická výroba z roku 1929. Jak všichni víme, v Anglii se jezdí nalevo, takže když jedeme napravo, jsem vystaven do silnice. Mám vskutku všemožné pocity, když proti mě jezdí náklaďáky a já si tam sedím v tak chatrné sajdkáře,“ přiznal Karel Gott během natáčení videoklipu.

Své pocity však nedal najevo a role se chopil jako profesionál. „Sedět v sajdkáře není takové, jako být na lodi, i když to má takový tvar. Měl bych asi mořskou nemoc a nestál tu tak zvesela,“ s úsměvem sobě vlastním prozradil Karel Gott své pocity z jízdy.

„Byla to pro mě velmi nebezpečná práce, ale je důležité jak to vypadá a já mám zase možnost se herecky prosadit. Oni mi tedy zatím moc na začátku příležitost nedali, ale cítím v kostech, že to ještě přijde,“ vtipkoval zpěvák, který by si prý sám moc rád nějakou motorku pořídil.

„Sen mít mašinu mám doposud a určitě si to ještě někdy splním. Zatím ji nemám proto, že když si nějakou vyhlídnu, pak se mi za půl roku začne líbit další. Takže než si tamtu koupím, zamiluji se do jiné. Čekání na vlastní motorku tudíž trvá hodně dlouho,“ prozradil Gott své nesplněné sny.

Společný klip a duet s Petrem Kolářem vyjde na pětidiskovém kompletu, který přináší celkem 98 Gottových duetů s 72 kolegyněmi a kolegy v devíti jazycích.

Gott by rád počet duetů dotáhl do stovky a už má představu, koho na další písně osloví. Jeho dcery to ale nebudou. „Doma si se svými holčičkami zpíváme každou chvíli, ale duet s nimi natočit neplánuji. Naopak rád bych ho natočil se zpěvačkou Dashou. Pak možná přijdou další umělci, kteří mne mohou inspirovat. Je však pravda, že mladá děvčata už se mnou asi milostné duety zpívat nebudou,“ přiznává s úsměvem.

Aktuální album, které připravuje se svým týmem téměř rok, neznamená završení kariéry. „Určitě budu pokračovat. Nepokládám toto album, že uzavírám svou historii. Nechci ani s tímto pocitem žít, že se chci loučit. To ode mě nečekejte. To nějak skončí samo,“ upřesnil své plány do budoucna.