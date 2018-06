Manželé Gottovi zvažují druhou svatbu v kostele

"Slyšet slovo boží. A něco na tom barokním kostele je," říká Karel Gott. Jeho žena byla během obřadu dojatá a jemně mu naznačila, že by si přála být také oddána před Bohem. "Po tom, co jsme viděli, o tom rozhodně uvažujeme," řekla Gottová s tím, že by jejich církevní svatba mohla být velmi brzy.

Gottovi se brali v roce 2008 v Las Vegas. Stejně jako Prachařovi na své první svatbě nikoho neměli, a rádi by tudíž veselku se vším všudy.

Jejich dcerky už povyrostly a mohly by z nich být krásné družičky, navíc by si Ivana Gottová mohla pořádně užít posvatební veselí, protože jí v tom na rozdíl od první svatby nebude bránit těhotenství.

Karel Gott oslaví v červenci čtyřiasedmdesáté narozeniny. Se svou o 36 let mladší manželkou Ivanou žije už dvanáct let. Jejich sňatek z Las Vegas je úředně platný, Gottovi by ho ale chtěli posvětit i církevně.