Karel Gott slavil narozeniny na voru

Nejlepší příležitost vidět všechny pohromadě se naskytla divákům hned při příjezdu celé skupiny hostů na voru. Spolu tu byli nejenom oslavenec se svojí přítelkyní, ale také jeho známí hosté se svými přítelkyněmi a manželkami.

Vor s nákladem celebrit plul po Vltavě od penzionu Myší díra v Českém Krumlově ke čtyři sta metrů vzdálenému baru Tornádo, kde se oslava konala.

Před barem Tornádo pak Gott zazvonil na zvonek voru, vystoupil na břeh a prohlásil: „No, je pravda, že na voru jsem ještě nejel.“ Toho, že by mohl spadnout do vody, se ale podle svých slov nijak nebál. „Myslím, že na ruce mám napsáno, že na voru to nebude,“ žertoval Gott.

Zelenková napekla

Na břehu pak očekávaly oslavence spousty gratulantů, kteří mu chtěli popřát štěstí, zdraví a předat své dary. Ty si třicetinásobný Slavík vzápětí schovával k obsluze baru. „Jitka Zelenková mi napekla takové krásné koláčky, co mám rád, a pak jsem spatřil nějaká dobrá vína. Uvidíme dál při rozbalování,“ prohodil Gott.

Již předtím dostal od své přítelkyně nový malířský stojan. „Viděla, na čem jsem maloval, a je to přesně to, co jsem potřeboval. Z tohoto dárku mám opravdu radost,“ tvrdil zpěvák, který ale do Krumlova přijel nejen slavit narozeniny, ale také zahájit výstavu fotografií svých obrazů.

Gott: Malujte a zpívejte

Patnáct zpěvákových reprodukcí si mohou přijít prohlédnout návštěvníci českokrumlovského baru Tornádo do poloviny října. „Nás s Karlem pojí poměrně letité přátelské vztahy, a když jsem viděl výstavu v Praze, tak jsem ho požádal, zda by sem výstavu nemohl přesunout,“ uvedl spolumajitel baru Petr Pečený.

Na rozdíl od pražského baru Solidní nejistota ale lidé uvidí v Českém Krumlově dalších sedm obrazů. „Karel všechny své obrazy rozdal, v současné době má jediný, a tak bylo vůbec těžké sehnat originály pro jejich ofocení,“ vysvětlil Pečený, proč na stěnách nebudou viset originály.

„Doporučuji vám, přátelé, vy, kdo nemalujete, malujte. Je to krásná meditace. Není to lehké, ale je to krásné. Malujte a zpívejte, obojí je krásné, a když ne, tak alespoň poslouchejte a dívejte se,“ prohlašoval Karel Gott ve čtvrtek večer na výstavě v Českém Krumlově.