Ewa, Dara, Helena i Jiřina. Gotta milují ženy všech generací

Dara Rolins (41) se může pochlubit slavným hitem s Karlem Gottem z roku 1984. Zvonky štěstí tenkrát nazpívala ještě jako Darinka Rolincová a jen v Československu se jich prodalo přes 200 tisíc kopií.

"Uběhlo pár let od doby, co jsme spolu nazpívali slavné Zvonky. Já vyrostla, zestárla, ale Karel jakoby zůstal pořád stejný. A co je nejpodstatnější, má pořád stejnou moc dělat lidem radost. Při vyslovení jeho jména proběhne tělem pozitivní emoce," řekla iDNES.cz zpěvačka.

Podle ní člověk nemusí poslouchat Gottovu hudbu, ale dát mu respekt a uznání je naprosto přirozená reakce každého, kdo ví, kolik úsilí stojí v životě něco dokázat.

"Karel je v tomto ohledu naprosto výjimečný. Jsem šťastná, že ho znám. Pokaždé mě okouzlí tou svojí noblesou a laskavostí. Přeji mu, ať jeho štěstí nikdy neskončí. Ať si užívá života, hudby a své rodiny stejně tak, jak si my chceme užívat jeho velkolepé existence," dodala Rolins.

Na Gotta s přáním nezapomněla ani jeho kolegyně Helena Vondráčková (67), s níž dvakrát vystupoval v newyorské Carnegie Hall a spolu mají také voskové figuríny v pražském muzeu Grévin (více zde).

"Přeji mu především pevné zdraví, pohodu v manželství, radost z holčiček, a aby ještě dlouho přinášel svým zpěvem požitek všem, kteří ho již tolik let obdivují a zbožňují," napsala v SMS Vondráčková, která je momentálně na dovolené v Itálii a chyběla tak v pátek na zpěvákově oslavě.

Na tu však dorazila Jiřina Bohdalová (83), která se netají náklonností ke zpěvákovi a je zástupkyní "starších fanynek". Před pěti lety o Gottovi dokonce napsala knihu Herr Gott... a že to uteklo (více zde).

"Přesně vím, kdy jsem Karla prvně viděla. Pustíte-li si film režiséra Václava Kršky Komedie s klikou (je z roku 1964 a hraju tam jednu z hlavních rolí), zpívá tam začínající Karel Gott. Hned poté jsme se opravdu sblížili. A bylo to přes legraci. Smáli jsme se stejně rádi a podobným věcem. Naše přátelství bez pohromy trvá mnoho let," řekla Bohdalová.

Mezi první gratulanty, ještě v květnu, patřila zpěvačka Ewa Farna (20), která na předávání cen Anděl zazpívala píseň Pocta Karlu Gottovi.

"Spousty dívčích jmen ti padly za refrén a zatím jen ty sám jsi téma na román. Určitě ho bude psát, ten kdo tě má vážně rád. Pár jich znám," zpívá v písničce Farna, která reprezentuje generaci dvacetiletých obdivovatelek.