OBRAZEM: Vlasáč i seladon v plavkách. Jak šel čas s Karlem Gottem

Doba, kdy chodil tančit rokenrol na čaje a pěvecké triky okoukával od Little Richarda a Elvise, je už dávno pryč. V...

Obraz vystavený ve zvláštní místnosti v hostinci a na dětském hřišti bronzová destička se jménem. To připomíná v Újezdu...

Karel Gott: Bylo mi předurčeno malovat, ale nedostat se na akademii

Co by bylo, kdyby se Karel Gott dostal na Akademii výtvarných umění a nestal se zpěvákem? To si nechtějí tisíce fanynek...