Karel Gott slaví 65 let. Pojede dál?

Roku 1939, jako Karel Gott, se v bezpečí za oceánem narodila Tina Turnerová. V říši J. V. Stalina, jejíž prosté obyvatele čekalo hrozné válečné utrpení, přišla na svět Jelena Obrazcovová, jedna z nejlepších operních pěvkyň všech dob.

V Brně se v devětatřicátém Gottovi narodila výtečná kolegyně Eva Pilarová. Z našich celebrit jiných kvalifikací pak fotbalový trenér Karel Brückner. Jinak byl rok 1939 na hvězdy první velikosti poměrně neúrodný.



Válečné dítě



Českým zemím se válka téměř vyhnula. Karel Gott má odmala fotografickou paměť, dokáže dnes například slovo od slova reprodukovat ty vulgárnější projevy Antonína Zápotockého, jehož přirovnává k hloupějšímu Miloši Zemanovi. Ve svých písních však z dávných vzpomínek nikdy netěží: nezpívá o bombardování rodné Plzně, odkud byl vidět i požár Drážďan, nebo Prahy, kam se jeho rodina záhy přestěhovala.

To ve Velké Británii zůstala válka inspirací rockerů, dnes už rovněž letitých, ještě po třiceti čtyřiceti letech. Vzpomeňme třeba jen na album War Child Iana Andersona a Jethro Tull nebo na písně z kultovní desky a sekvence ze stejnojmenného videa The Wall od skupiny Pink Floyd.

Ale i když Gott téměř vždy zpíval o romantické lásce k ženám, dodnes vypráví, jak vyrazili s tatínkem po odtroubení náletu ze svého bombou zasaženého domu v Plzni na obhlídku. Obrovské seřazovací nádraží nedaleko zůstalo netknuté. Stály tu dlouhé vlaky plné paliva, munice a zbraní pro wehrmacht.

"Tatínku, a proč netrefili místo činžáků ve Škvrňanech to nádraží?" "Copak ty bys házel pumy na něco, v čem máš akcie?" pohladil ing. Gott Káju po vlasech. Tenkrát Karel Gott moc nechápal, o čem to tatínek mluví. Ale jak bral rozum, získával čím dál větší přesvědčení, že jen máloco je na světě tak, jak se zdá. Až budou příští rok nejen Plzeňáci velebit osvoboditele Pattona, Gott bude mít před očima nešťastné Vlasovce, které Patton vydal Stalinovi.

I dnes, v pětašedesáti, se mu vzteky chvěje hlas, když na to pomyslí. Ale co naplat? Svět, vysokou politiku pak zvlášť, přece ze zákulisí tajně řídí "ilumináti", skupinka těch nejbohatších a nejvlivnějších lidí, jako například papež, Dalajláma, finanční oligarchové, rabíni, zednáři atp. Byli i za 17. listopadem 1989 v Praze. Bližší informace jsou dostupné v knize Jak to vidí Karel Gott z roku 1992.



Od Kosa a ševce po Lady Carneval



V roce 1963 byl Karel Gott poprvé zařazen mezi padesát zpěváků, pro něž mohli lidé hlasovat v anketě Mladého světa Zlatý slavík. Od svých fanoušků získal celé tři hlasy, které mu krátce po atentátu na Johna Fitzgeralda Kennedyho zajistily předposlední, čtyřicáté deváté místo. Tenkrát se ještě nezdálo, že jde o události srovnatelného významu.

Gott už měl za sebou tři roky studia operního zpěvu na státní konzervatoři u profesora Konstantina Karenina, Šaljapinova žáka. Tohoto pedagoga nezapomene v žádné životopisné knize vychválit až do nebes. Členové ZO ROH, KSČ atp. z ČKD, kde pracoval, mu školu dlouho nechtěli povolit. Takhle se člověk odvděčuje továrně, kde se za dělnické peníze vyučil elektrikářem?

Ještě než se Karenin mohl začít novému žáku věnovat, už si Gott poprvé zazpíval v Československé televizi. V zábavném pořadu k patnáctému výročí osvobození republiky vylezl v Lucerně před orchestr Karla Vlacha s písní Kos a švec. Vystoupení skončilo fiaskem.

Ale zpět k tehdy tak populární anketě Zlatý slavík. Podruhé ji už loňský debutant Karel Gott vyhrál a zároveň ve čtyřiašedesátém získal i cenu za nejlepší píseň roku: Suchého a Šlitrovu Oči má sněhem zaváté.

Následovaly hity z filmů (Starci na chmelu či Limonádový Joe) a z desek (Tam, kam chodí vítr spát, Trezor atd.), angažmá v Semaforu (úspěšná píseň S+Š Zdvořilý Woody zůstává dodnes skladbou, kterou, jak říká, zpíval s největším odporem), pak v divadélku Apollo se stejnojmennou skupinou, kde se zpěvák spřátelil s bratry Štaidlovými. Přichází smlouva s německou gramofonovou firmou Polydor a půlroční hostování s Apollo Beatem v Las Vegas.

A také rok 1968. Z Gottova hlediska byl významný hitem Lady Carneval (250 000 prodaných kusů) a první deskou u německého Polydoru, jejíž název - Die Goldene Stimme aus Prag, tedy Zlatý hlas z Prahy - se stal Gottovým marketingovým jménem v německy mluvících zemích.

Politicky se neangažoval. Nebojoval na straně progresivních sil, jako třeba Eva Pilarová, Marta Kubišová či Karel Černoch, natož aby protestoval písní proti okupaci jako Karel Kryl či Petr Ulrych... To ostatně nepatří k roli Zlatých slavíků. Za ortodoxní komunisty toho roku z flitrové kulturní fronty nebojoval snad nikdo.



Něco se dalo vytušit



V románu Milana Kundery Kniha smíchu a zapomnění (Toronto, 1981), reflektujícím sedmdesátá leta, si Karel Gott vysloužil označení "Idiot hudby." Proč tak příkře? Byli tu přece, jsou i budou mnohem větší? Karel Gott se však v románu stává fenoménem, bez nějž by se neobešel režim Gustáva Husáka, "prezidenta zapomnění".

Vypravěč si také s gustem představuje, jak mohl znít Husákův dopis Gottovi do NSR, kde se zpěvák v roce 1971 zdržel i se skupinou: "Milý Karle, my se na tebe nezlobíme, máme tě rádi, vrať se domů, dáme ti všechno, co budeš chtít..."

Tady už spisovatel pracuje s historickým faktem.

Hudebníci včetně Gotta byli skutečně rozhodnuti k emigraci. Nejprve se však na nátlak svých partnerek vrátili instrumentalisté, kterým začal trumpetista Laczo Déczi ihned říkat "cviční emigranti".

Pak podlehl, a to lákání režimu, sám Karel Gott a vrhl se rovnýma nohama do normalizačního showbyznysu. Stává se jednou z hvězd velké revuální show televize NDR Ein Kessel Buntes, o níž později napsal: "Vždy mi zalichotilo mé vystoupení ve finálové části večera, ač byly v programu i velké hvězdy ze Západu." Přišel rok 1977 a Karel Gott četl na shromáždění, kde se podepisovala takzvaná anticharta, manifest Za nové tvůrčí činy, své vyjádření. Zdůraznil, že raději zpívá, než mluví, a tak tedy jen výjimečně.

V roce 1991 na tyto "spontánní" akce zavzpomínal: "Nevěděl jsem, že tehdy v Národním divadle a v Divadle hudby šlo o schůzky postavené proti Chartě. Nikdo z nás neznal její obsah a chartisté nás nevyhledali a neinformovali. Slovo Charta ostatně na těchto schůzích ani nepadlo. Organizátoři nám jen řekli, abychom podepsali prezenčku. Ale nebylo by upřímné, kdybych řekl, že se něco nedalo vytušit... Měl jsem v tu chvíli domluvený koncert v Hamburku a Curychu... Bál jsem se."

Nutno říct, že Gott i Husák udělali slušný obchod. Zpěvák mohl vyjíždět na Západ, jak se mu zlíbilo, třeba i na pětitýdenní zájezd do Německa. V tamějších hitparádách zdatně konkuroval tehdejším hvězdám jako Boney M, Bee Gees či ABBA. Současně byl doma vyznamenán titulem Zasloužilý umělec. Veřejně za něj poděkoval vedení strany a vlády.

No a Husák? S Gottem na své straně se rebelií lidových vrstev moc bát nemusel. Vypravovat o Karlově tehdejší obrovské popularitě v ČSFR počítačovým generacím nemá smysl. Pamětníci však zažili předobraz jacksonovského třeštění včetně jedinců, kteří se stylizovali do posledního detailu jako jejich idol. Pokusy nahradit Karla Gotta z domácích zdrojů, ať už se atrapy jmenovaly Pavel Bartoň či jinak, skončily nezdarem.

Oba - státník i zpěvák - navíc věděli o ekonomickém přínosu Gottova působení na Západě. "Moje dvě hlasivky vydělávají státní kase víc než čtyři fabriky," řekl v soukromí sebevědomě a zcela pravdivě tenor. Však také v pětaosmdesátém obdržel - jako vůbec první zástupce "nevážných" oborů titul Národní umělec.

Svěží vítr zachytil Karel Gott v roce 1987, kdy ho Michail Gorbačov osobně pozval do Kremlu, aby se zúčastnil fóra Za svět bez jaderných zbraní a za přežití lidstva. Mezi čtrnácti sty rokujícími vědci, umělci, politology, spisovateli, lékaři či podnikateli zasedli třeba Claudia Cardinalová, Graham Greene, Miloš Forman, Karl Maria Brandauer, Gregory Peck, Friedrich Dürrenmatt či stará známá Yoko Ono, jejíž druh John Lennon byl krátce po rozpadu Beatles ochoten vystoupit s Karlem v Praze. Projekt tehdy ztroskotal na charitativních sklonech obrýleného bojovníka za mír.

Gottův manažer František Spurný dostal nápad, aby byl honorář za koncert Lennon - Gott poukázán na konto SOS vesničky pro bezprizorné děti, a hned s tím běžel na kulturní oddělení ÚV KSČ. Hnali ho po schodech až dolů. "Vy jste se zbláznil!" volali za ním, "už vidíme, jak by buržoazní tisk psal, že české chudé děti potřebují peníze od anglického zpěváka!"



Karel Gott forever



Fórum u Gorbačova udělalo na Gotta "obrovský dojem". Manifest Několik vět, volající po odstoupení naší komunistické ortodoxie, ještě při oslavě svých padesátin podepsat odmítl s odkazem na potíže, které si tím způsobila Hanka Zagorová. O pár měsíců později, v listopadu 1989, už Karel Gott zpíval demonstrantům na Václavském náměstí z balkonu Melantrichu hymnu. Vedle něj zpíval a hrál Karel Kryl. "Zase byl v pravý čas na pravém místě. To je jeho základní dovednost," komentuje to kritik Jan Rejžek.

Devadesátá léta byla z hlediska Gottovy pěvecké kariéry dost nudná. Nastala éra bulvárů, milenek a zapíraných dětí. Nelze však říci, že by se v našem popu objevil takový gigant, který by ho dokázal zastínit. Tenor si významně zkrátil vlasy, vzdal se dokonce i své pověstné, vzad sčesané patky. Změnil image a dal najevo, že to nehodlá zabalit.

Pořádný skandál na sebe nechal čekat do roku 2000, ale stál za to. Karel Gott se měl stát hlavní atrakcí českého pavilonu na Světové výstavě EXPO 2000 v Hannoveru. Šestého ledna 2000 napsal do Lidových novin zdrcující kritiku tohoto plánu hradní historik architektury Zdeněk Lukeš. Vyvrcholila větou, která zlidověla: "Gott je zombie, které mě pronásledovalo od dětství a kazilo vkus mnoha generacím." Karel se oficiálně urazil: "Do Hannoveru nepojedu. Hned po přečtení jsem totiž zvedl telefon, zavolal organizátorům Světové výstavy EXPO 2000 a svou účast jsem definitivně zrušil," prohlásil v tisku.

Dalo to přemlouvání, než se nechal obměkčit. Kromě řady populárních umělců tehdy zpěváka emotivně přesvědčoval ministr kultury Pavel Dostál. Nakonec Mistr do Hannoveru s včelkou Májou jel a Němcům spadl kámen ze srdce.

Téhož roku se Karlu Gottovi splnil dávný sen, k němuž ho inspiroval jeho nejmilejší Frank Sinatra: vystoupil v slavné newyorské koncertní síni Carnegie Hall, kde si žádní béčkoví umělci nevrznou. Její renomé přísně střeží umělecká rada. Ale ani pak nezazvonil zvonec a nebyl pohádky konec. Karel Gott znovu hravě dobyl Moskvu.

Zdá se prostě, že Karla Gotta drží na výsluní naší populární hudby skupinka neznámých iluminátů. Za tím nemůže být jen talent a píle. O co těm zednářům tahajícím za nitky jde? O dobytí čínských trhů? Anebo je to spíš tak, že těmi ilumináty jsou zástupy mladodůchodců, kterým Karel pomáhal zapomenout na svět píchacích hodin, a nyní jim zas pomáhá věřit, že "svět byl fajn, svět byl náš,léta prázdnin, slunce,pláž... ", byť pouze s Cestovní kanceláří mládeže? Ať tak, či onak, kone kariéry Karla Gotta nelze hned tak čekat. Jak říká Richard Tesařík z YoYo Bandu: "Karel Gott se bude chtít líbit i hluchému dědečkovi. Ale ladí mu to."

Hodný Kája

Karel Gott má málo negativních vlastností, jimiž se sytí bulvární tisk. V hudebních kruzích je proslulý svou přátelskou, mírnou a vstřícnou povahou. Skladatel Petr Hapka říká: "Karel je hodný kluk, pokud mu někdo nesáhne na to jeho. Přeje i druhým." Textař Michal Horáček dlouho přemýšlí, špulí dolní ret a nakonec říká: "Poslyšte, a víte, že Gott je jedinej člověk z branže, kterého jsem v životě nezažil se vytahovat?"

Jistý komplex má Karel Gott ze své malé postavy. Při natáčení sboru ve studiu nemá rád, když se vedle něj postaví třeba takový čahoun jako Petr Hapka. Jinak má vzácný smysl pro sebeironii, sám sebe zdařile parodoval například v představení divadla Sklep. Je rád, když si z něj někdo dělá šoufky. Má však jisté meze. Loni mu Michal Horáček s Hapkou nabídli píseň Zombie o tom, jak se mnohokrát pohřbený Karel pořád jen škrábe ven z hrobu a ničí svým hnusným zjevem i hlasem vybraný vkus českého kulturního dvorku. Zpěvák dlouho váhal, nakonec píseň nepřijal. "Škoda," říká Michal Horáček, "to by byl pak frajer."

Jaký má Gott vlastně hlas?

Když byl zpěvák v nejlepší formě, nejuznávanější hlasový expert Leo Jehne řekl:

Podle jedněch by byl Karel Gott málem spásou pro operu Národního divadla, podle jiných by mohl na Gottově místě být každý druhý operní nebo operetní zpěvák stejného hlasového typu... Obojí je nesmysl. Vzhledem k požadavkům moderní taneční hudby je třeba považovat Gottovy hlasové prostředky za vynikající: disponuje ve všech hlasových polohách dobrým "mikrofonním" polohlasem a jeho plný hlas má víc než dvouoktávový rozsah.



Jaký je Gott showman?

Legendární historik populární hudby Lubomír Dorůžka napsal:

Karel Gott ovšem není dynamickou, výbušnou osobností, jež by opanovala scénu od prvního kroku, nikterak se však do takové pózy nenutí. Zmizela jeho někdejší rozpačitost, ale i ony projevy, na nichž byla až příliš znát ruka pečlivého režiséra. Gott je prostý primadonských manýr.



Kolik přežil Gott prezidentů

Za života Karla Gotta se na Hradě vystřídalo 9 prezidentů. Hácha, Beneš, Gottwald, Zápotocký, Novotný, Svoboda, Husák, Havel a Klaus. Až na poslední dva už nežijí. Sám Karel Gott se mohl stát prezidentem - v roce 2003. Když parlament nezvolil ani podruhé nástupce Václava Havla, nastaly boje o přímou volbu a vznikla iniciativa Karel Gott na Hrad, kterou založili příznivci Václava Klause, rockeři Brichta a Lou Fanánek Hagen. Zpěvák říká: "Naše iniciativa podle mě určitě alespoň trošku k tomu urychlenému vyhlášení třetí volby pomohla." A nejen to. Klause Gott obdivuje jako "hlavu pragmatickou", která "ví, o čem mluví". Sám zpěvák se hlavou státu nikdy stát nechtěl. Jak se sám trefně vyjádřil, nedostal by už v televizi takový prostor.