Karel Gott se v Las Vegas oženil a bude počtvrté otcem

Svatebního obřadu v kapli se v pondělí v 16.30 zúčastnila jejich dvacetiměsíční dcera Charlotta Ella i maminka nevěsty Blanka. Ivana Macháčková se rozhodla, že ponese příjmení Gottová.

"S ohledem na skutečnost, že s Ivanou žijeme už sedm let pod jednou střechou a společně vychováváme naši dceru Charlottu, jsem už delší dobu přemýšlel o sňatku," řekl krátce po slavnostním aktu Karel Gott.

"K Las Vegas mne váže velmi silné pouto. Vystupovaly zde největší legendy světové hudby a showbyznysu. Právě v hotelu Frontier, kde jsem měl v roce 1967 půlroční angažmá, začala také moje zahraniční kariéra. A v neposlední řadě je Las Vegas městem mnoha romantických svatebních kaplí a sňatky jsou tu zcela běžnou i snadnou záležitostí. Všechny tyto důvody, navíc ještě umocněné pohledem na dnešní rozvaliny hotelu Frontier a na druhé straně na moji krásnou rodinu, se kterou jsme sem přijeli trávit dovolenou, mě vedly ke zcela spontánnímu rozhodnutí požádat právě zde Ivanu o ruku. Veškeré formality a samotná organizace sňatku byly už snadnou záležitostí a trvaly jen několik dnů," shrnul Gott.

"Jsem nesmírně šťastná, že jsme nyní opravdová rodina - a o to více, protože v polovině června očekáváme narození dalšího potomka," dodala Ivana Gottová. Potvrdila tím tak současně informace z médií o svém druhém těhotenství.

Kromě Charlotty Elly má Gott z předchozích vztahů další dvě dcery - Dominiku a Lucii.

Gott s novomanželkou, která je o 36 let mladší, se shodli, že svatbu určitě oslaví se svými nejbližšími a přáteli po návratu do Prahy. Do Spojených států slavný český pár původně odjel na dvoutýdenní dovolenou.

Zprávu o svatbě přinesla agentura Bison & Rose, která nyní Karla Gotta mediálně zastupuje.

Sňatek bude platný i v Česku - jeho uznání by mělo být úřední formalitou, novomanželé si budou muset nechat vystavit na matrice český oddací list.