Karel Gott se stydí za dceru - prodavačku

Svěřila se, že se právě s mistrem pohádala o Lucinčinu budoucnost. Lucka zdědila po tátovi výtvarné nadání, a taky jeho pohybovou šikovnost. Škola ovšem nikdy nebyla jejím koníčkem... Zhluboka si tedy spolu s maminkou oddechly, když jim to školní trápení skončilo - Lucka se po prázdninách půjde s nadšením učit na prodavačku. Už se na to těší. Ostatně Karel její maminku poznal v době, kdy byla prodavačkou v Tuzexu.

Jenže najednou je oheň na střeše - Gott prohlásil, že Lucii bude samozřejmě rád financovat nějaké další vzdělání, ale že se za ni bude stydět, když bude prodavačkou. "Až tě uvidím prodávat někde v obchoďáku, přestanu se s tebou stýkat!" vyřkl ortel a nedal si vysvětlit, že Lucinka prodávat chce, protože si to vybrala a protože tak bude spokojená.

Maminka Iveta Kolářová byla kvůli tomu moc smutná, ale neustoupila. Nejvíc se jí dotklo, když se Gottova Ivanka nechala slyšet, že Lucince tak trochu supluje mámu!

A co Lucie? Ta jenom stála zaraženě kousek dál a mrzelo ji už teď, že její příští spolužáci budou vědět, kdo je její táta - to právě nechtěla. Karel Gott už nejspíš zapomněl, že ani on sám není vyučený zrovna zpěvákem.