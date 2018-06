Proměna Karla Gotta: je z něj Vinnetou a z jeho ženy Ribanna

"Když nabízíte něco legendě, jakou je Karel Gott, musíte sáhnout po opravdu legendárních filmových postavách," řekli fotograf Petr Kurečka a režisér Marek Škarpa.

Autoři projektu hned věděli, že mezi dvojicemi v kalendáři pro rok 2013 nesmí chybět Karel Gott s manželkou Ivanou. Volba ze tří možností, mezi kterými byla i klasická závěrečná scéna na letišti z amerického filmu Casablanca či odvážné Mlčení jehňátek s Hannibalem Lectrem s hrůzostrašnou maskou, byla nakonec překvapivě jednoduchá.

Karel Gott a jeho manželka Ivana před focením kalendáře Proměny 2013

"Vinnetou byl od začátku náš favorit a tajné přání. A Karel s Ivanou na tenhle nápad reagovali okamžitě a bylo vidět, že filmy s Vinnetouem mají nastudované. Karla Gotta navíc pojí s Vinnetouem i přátelství s jeho představitelem, hercem Pierrem Bricem, se kterým se dlouhá léta zná," prozradili Kurečka se Škarpou.

Fotilo se uprostřed velkého turné, které Karel Gott právě absolvuje. Kvůli podzimnímu počasí se všechno muselo naaranžovat v ateliéru ve filmovém studiu na Barrandově. Pro fotografii postavili nefalšovaná týpí. Opravdové indiánské stany a všechny rekvizity včetně kostýmů se nakonec podařilo vypůjčit od českých indiánů.

"Díky focení Proměn se každý rok seznámíme se spoustou zajímavých lidí. Letos to byli indiáni, tedy ti, kteří indiánským způsobem života žijí, vyrábějí si přesné kostýmy a vybavení, v létě stanují v týpí, která jsou k nerozeznání od těch původních," přiblížili autoři kalendáře.

"V legendárním ateliéru č. 4, kde vznikaly mnohé české filmy, jsme postavili přes noc malou indiánskou vesnici, doplnili ji o stromy, křoví, kameny a autentické pozadí. Bylo to naše nejnáročnější focení. Poprvé ve čtyřleté historii jsme pro kalendář Proměny stavěli tak velkou scénu doslova z nuly, ale stálo to za to. Když Karel s Ivanou vyšli z maskérny v těch úžasných kostýmech, najednou jsme se cítili jako kdysi v letním kině, kam každý na Vinnetoua alespoň jednou zašel. A kdo tvrdí, že ne, chodí na něj dodnes," uzavírají fotograf s režisérem.

Karel Gott a Ivana Gottová jsou další z řady dvojic, které letos podpořily svojí účastí projekt kalendáře Proměny, který už počtvrté vzniká na podporu projektů Nadace Archa Chantal. Kromě nich se v kalendáři objeví také Lenka Vlasáková s Janem Dolanským, Michal Suchánek s Richardem Genzerem nebo Bára Hrzánová s Radkem Holubem.

Addamsova rodina: Chantal Poullain a Anna a Kamila Polívkovy Michal Suchánek a Richard Genzer jako Asterix a Obelix Pulp Fiction a Bára Hrzánová s manželem Radkem Holubem

Křest kalendáře proběhne 14. listopadu. Celkový výnos už pomohl v realizaci celé řadě projektů rekonstrukcí dětských oddělení českých zdravotnických zařízení. Křest je spojen s dražbou fotografií z kalendáře.

