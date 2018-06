Karel Gott: první moderování kalí zraněná noha

"Já jako vyhlášený sportovec jsem šel s přáteli na jednom ostrově do skal omrknout lezecké stezky. V převisu jsem špatně sáhl po madle, a když jsem letěl dolů, levým kolenem jsem narazil do horolezecké skoby. Ještě že jsem měl dobrého jističe, jiný by možná zazmatkoval a nespustil mě tak bezpečně," vylíčil nehodu deníku Aha! Karel Gott.



Miss desetiletí provázejí Lucie Bílá a Karel Gott

Zranění naštěstí není vážné, takže nedělní natáčení nic neohrozí. Gott potvrdil, že celý galavečer intenzivně zkouší, i když trochu kulhá. "Ale hojí se to," dodal zpěvák.

Miss desetiletí odvysílá Česká televize v dubnu. Jde o úvodní show k novému ročníku Miss ČR, která se přeměnila v charitativní projekt a která svou vítězku pozná oproti minulým ročníkům na podzim.

Autory textů, které diváci uslyší a uvidí, je Karel Šíp. "Po zkoušce můžu říct, že se diváci mají na co těšit," řekl před několika týdny iDNES.cz režisér a ředitel soutěže Jiří Adamec. - více čtěte zde