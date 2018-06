Karel Gott prozradil: Charlotte bude umělkyně po mně

"Když jsem ji nedávno vzal na jeviště a zvedl v náručí, smála se a bylo vidět, že se jí potlesk líbí. Takový exhibicionismus musí v sobě mít všichni umělci - zpěváci, herci, muzikanti, jinak nemají na pódiu co dělat. U ní je už v tomhle věku znát, že se jí takový zájem líbí," vyprávěl iDNES.cz s obrovským nadšením o dcerce Karel na křtu svých výběrových počinů - alba "50 hitů" a DVD "Stokrát chválím čas - hity 70. let".

Karel ani ruku nepodal

Na takové slávě samozřejmě nemohla chybět alespoň část mistrovy velké neformální rodiny. Ivana Macháčková s malou Charlotte sice nedorazila, ale u jednoho stolu se sešly maminka Karlovy první dcery Dominiky Antonie Zacpalová a jeho druhá dcera Lucka s maminkou Ivetou Kolářovou.

Kmotry CD a DVD si Karel pozval na výsost povolané. DVD sklenkou vína jen lehce skropila operní pěvkyně Eva Urbanová, ovšem hudební nosič bez skurpulí pěkně zlila Dara Rolinc s rozverným duem Michal Suchánek a Richard Genzer. Ti dva samozřejmě křest zpestřili svým drsným humorem.

"Když jsem za vámi jezdil na koncerty do Slaného, ještě jako tanečník Richard Genzer, tak jste mi nikdy nepodal ruku. Jen jste se vždycky pozdravil se všemi krásnými tanečnicemi, a když jste došel ke mě, řekl jste: fuj kluk. Ale teď, co jsem v televizi, jsem Vám dobrej, co? - teď mi ruku podáte," nešetřil mistra před všemi přihlížejícími Geňa.

"Mně je Geňa dobrej pořád," dodal suše Suchoš. "Ale já se na váš pořad koukám rád," smál se jen bezmocně Karel. Přesto jeho výběrové novince oba od srdce popřáli: "Aby se to nedejbože prodávalo jako ty dvě naše alba."