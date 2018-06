Gottovo srdce řeší i zahraniční média. Kolegové přejí brzké uzdravení

O zdravotní stav Karla Gotta se zajímají předně německá, švýcarská a rakouská média. Zpěvák v úterý skončil v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), kde se měl podrobit operaci (více zde).

Zprávy o zdravotních problémech Karla Gotta se dostaly mezi nejsledovanější na německé verzi portálu Google News. Řada velkých zahraničních zpravodajských serverů má informace o Gottově hospitalizaci zařazené na své hlavní stránce. Média jako například Bild, Spiegel, Kurier, Der Standard a další citují z Gottova profilu na Facebooku zprávu o jeho hospitalizaci a o zrušení koncertů.



Gott je v Německu velmi populární, mezi nejoblíbenější písně u tamního publika patří německé verze Včelky Máji nebo skladby Být stále mlád, kterou natočil i jako duet s rapperem Bushidem.



Hlavně zdraví, přejí Gottovi kolegové

Po oznámení manažerky Anety Stolzové, že zpěvák skončil v nemocnici a musí zrušit svá plánovaná vystoupení, se na jeho profilu objevily stovky přání od fanoušků. Uzdravení mu přejí i jeho kolegové a kamarádi.

„Naše rodina ho má upřímně ráda, a proto mu z celého srdce přejeme brzké uzdravení. V duchu ho s dcerou Laurou objímáme a věříme, že mu bude co nevidět opět do zpěvu!“ napsala iDNES.cz Dara Rolins.



„Každý mu přeje zdraví. Když jsem uslyšela, co se stalo, strašně jsem se lekla. Jsme velcí kamarádi a o to je to horší. Ale stejnou operaci jako Karel prodělala i moje sestra a je tady a žije plnohodnotný život,“ prohlásila Jiřina Bohdalová pro Expres.cz.

„Milý Karel, jsem s Tebou, drž se, všichni se za Tebe modlíme. S láskou Marika,“ napsala Marika Gombitová na Facebooku.

Lucie Bílá (Twitter) @luciebila Vím, že Karel Gott má hejno strážných andělů a ti jsou teď v pohotovosti. Modlím se s nimi. A Káju na dálku líbám na jeho bolavé srdíčko. odpovědětretweetoblíbit

„Držím všechny palce i pěsti, ať je vše brzy v pořádku,“ napsala Monika Absolonová a přidala se i její kolegyně Lucie Bílá. „Vím, že Karel Gott má hejno strážných andělů a ti jsou teď v pohotovosti. Modlím se s nimi. A Káju na dálku líbám na jeho bolavé srdíčko,“ napsala Zlatá slavice na sociálních sítích.

„Věřím, že to není nic vážného a že jsi tam dejme tomu na pozorování. Ať se nám dobře zpívá! Posílám ti pusu, držím palce,“ vzkázala Gottovi kolegyně Jitka Zelenková, která s ním měla vystoupit v neděli na koncertě v Nymburce.

„Držme všichni palce Karlovi. Snad to dobře dopadne, je v dobrých rukou,“ napsal manžel Heleny Vondráčkové Martin Michal.