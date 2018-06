Karel Gott přinesl modelce smůlu i štěstí

Mladičká modelka nepopírá skutečnost, že si tehdy se zpěvákem vyměnili telefonní čísla a občas si zavolají. Zároveň se však často setkala s negativními a někdy i hrubými reakcemi svého okolí, takže se cítila využitá a nešťastná."Nemá cenu dál se tímto tématem zabývat, něco zbytečně vyvracet a ospravedlňovat se, když jsem nic špatného neudělala. Stejně si půlka republiky na základě mediálních výmyslů myslí, že spolu spíme. Přátelé, kteří mě znají, vědí, že k ničemu mezi mnou a Gottem nedošlo. A na tom přece záleží nejvíc," řekla Veronika.Ke své popularitě, která strmě stoupla po tvrzení, že je Gottovou milenkou, Veronika dodala, že se na ni lidé občas dívají jako na ufouna. "Sledují mě na ulici i v obchodě, kde dávají bedlivý pozor, zda nemám v košíku něco abnormálního, třeba kilogramy kaviáru, ústřic a láhve nejdražšího šampusu."Prubířským kamenem byla pro Veroniku i soutěž Queen of Czech republic, na níž se pečlivě a cílevědomě připravovala. Finále se ale nezúčastnila, protože spadla při úklidu ze schodů a natáhla si vazy v koleně. Seděla smutně v publiku a sledovala výkony svých soupeřek. Nakonec však byla ráda, že to takhle dopadlo."Kdybych totiž snad vyhrála, u mnoha lidí by převážily negativní emoce. Už tak mě v zákulisí velmi razantně napadly maminky účastnících se dívek, že mi vítězství v soutěži určitě zaplatil Gott," vysvětlila.Co ji ovšem opravdu mrzí je skutečnost, že touto uměle vytvořenou aférou trpěli i rodiče a o dva roky mladší sestra. Veroničina maminka je lékařka a od některých pacientů si na adresu své dcery musela leccos vyslechnout, stejně tak jako sestra od spolužáků. Skvěle fungující rodina Kratochvílových však stála vždy na straně dcery a utěšovala ji, ať si z těchto nepříjemností nic nedělá, že časem pominou. Měli pravdu…Aby té smůly nebylo dost, krátce po fámách o Gottovi, úrazu a odstoupení z finále soutěže, ji přepadlo před nádražím v Praze několik výrostků a sebrali jí kabelku. Byly v ní nejen peníze a doklady, ale především Veroničin book s reklamními fotografiemi, což ji mrzí ze všeho nejvíc."V těch fotografiích byla uložena spousta mé práce, fotky z různých akcí s mými kolegyněmi. Některé už nikdy neseženu," podotkla posmutněle modelka.Přímo se však nabízí otázka, jak si Veronika představuje svého životního partnera."Teď jsem sama bez přítele. Chci mít čas na školu a na práci, i když je pravda, že mám spoustu kamarádů. O opravdové lásce se ale říká, že na každého někde nějaká čeká. Doufám, že to platí i pro mě. Jednou bych totiž chtěla mít tři děti," vyznala se.Volné chvíle tráví Veronika se sestrou Barborou na chalupě ve Vsetíně, chodí na procházky, dopřeje si také saunu, cvičí aerobik a láká ji ženský box. Také směle popouští uzdu své vášni pro nové boty a kabelky. Přiznává, že je to její velká úchylka.