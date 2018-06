Karel Gott prchal před fanynkami

Kulturně-obchodní mise v Moskvě tak naplnila očekávání, které do ní Jan Nekola, pořadatel Česko-ruského koncertu hvězd, vkládal.

Bílá zlomila vojákům srdce

"Přece je tady nenechám. To bych nedokázala," vysvětlovala Lucie Bílá, když s náručí plnou květin nastupovala do tranzitu, který ji vezl na moskevské letiště. "A dalších sto růží jsem tam musela nechat," zalitovala. Dostala je od jistého Serjoži, jednoho z hlavních sponzorů česko-ruského koncertu. První stovku hned po svém vystoupení v Kremlu, druhou den poté.

Lucii Bílé se v Rusku dostalo velkého uznání. Na party po skončení koncertu, která se odehrávala na českém velvyslanectví, mimo jiné získala pět různých nabídek na koncertování v Kazachstánu. "Uvědomila jsem si, že doma už mě nikdo nechválí, protože tam určité věci berou jako samozřejmost. Tady to bylo, jako bych se vrátila o osmnáct let zpátky. Slyšela jsem tolik krásných vět..."

Bílá si publikum absolutně podmanila ve chvíli, kdy zpívala v ruštině Podmoskevské večery. Závěrem si totiž stoupla před mužský sbor Akademického souboru písní a tanců moskevského vojenského okruhu a prohlásila: "Eto moji krasivije malčiki." Ještě druhý den se spekulovalo o tom, jestli tato slova pronesla úmyslně, či z neznalosti. Zdrobnělina malčiki (chlapečkové) totiž zafungovala jako Amorův šíp.

Při děkovačce zpěvačka dostala nejen květiny, ale i kaviár a knoflíky, které sbírá. "A pak že tady o mně nic nevědí," komentovala "nadílku". Na večírku se pak navzdory svým sympatiím k ODS "družila" i s expremiérem Milošem Zemanem. Ten při odchodu pronesl ke své manželce: "Ta Lucie Bílá je milá."

Gott řešil dilema

Karel Gott u vedlejšího stolu mezitím rozbaloval dar od První rusko-české banky. Originální soupravu - podnos se třemi zlacenými poháry - která je údajně jediná na světě.

Český slavík vstupoval do Kremlu s obrovskou psychickou zátěží. Vstupenky se totiž de facto prodávaly na něj a mnozí měli ještě v dobré paměti jeho vystoupení před necelými dvěma roky, kdy údajně podal životní výkon. Letos mu forma bohužel nevyšla. Dolehla na něj únava krátce před odletem do Moskvy se vrátil z USA a tři dny se pořádně nevyspal - a také změna počasí. Pár hodin před koncertem si stěžoval na bolesti v krku. Už při první písničce bylo jasné, že jeho problémy jsou vážné. S výškami zápasil až do konce koncertu a kdykoliv po něm zpíval Štefan Margita, ztrácel další body. Přesto diváci volali bravo.

"Za normálních okolností bych ten koncert odřekl," přiznal Gott, "ale když jsem viděl, jaký význam je tomu našemu vystoupení v Kremlu přikládán, tak jsem to prostě nemohl udělat."

Gott měl výhodu v publiku, které ho znalo, těšilo se na něj a nakonec ho podrželo. V závěru si vytleskalo přídavek. A jedna nadšená divačka mu přinesla na pódium starodávné pouzdro na brýle.

Margita bodoval

Štefan Margita, který sklidil zasloužené ovace, přiznal, že měl před koncertem trému. "Připadal jsem si, jako když vstupuji do jámy lvové. Když lidi zpěváka neznají, je to vždycky buď, anebo. Jsem rád, že to vyšlo."

Publiku padl do noty hned prvním výstupem, kdy zazpíval v ruštině árii Lenského z Evžena Oněgina. Uspokojil i ty nejnáročnější posluchače. Následující den mu totiž přišla textovka s nabídkou spolupráce z Bolšeho teatra. Naposledy na této scéně zpíval před sedmnácti lety.

Z Kremlu si odnášel květiny a ruské čokolády a taky plyšáky - talismany, které prý nosí všude s sebou. "Jenom jednou jsem je neměl a ten koncert se nepovedl. Od té doby neriskuji," řekl.

Margita byl nepostradatelný i v zákulisí, kde udržoval dobrou náladu. I jemu však došel humor, když se na něj plukovnice Justina, sólistka souboru Alexandrovci, na zkoušce obrátila s dotazem, jestli bude večer také vystupovat v uniformě.

Fanynky nosily květiny

Koncertu se zúčastnila řada celebrit, mimo jiných první český kosmonaut Vladimír Remek, který už dávno neodpovídá na otázky týkající se vesmíru, ale spíš své kandidatury do Evropského parlamentu, Jaroslav Tvrdík, nebo Miloš Zeman se svojí manželkou Ivanou, který si požitkářsky vychutnával každou zapálenou cigaretu, protože na Vysočině, kde žije, kouří jenom fajfky.

Nejdůležitější skupinou diváků v Kremlu však byly Gottovy fanynky. Jejich propracovaný systém předávání informací by jim mohla závidět leckterá profesionální organizace. Našly si ho při procházce městem, při projížďce metrem, před hotelem i na letišti. A nikdy nepřišly s prázdnou. Většinou přinesly květiny.

Nejvytrvalejší z nich byla asi čtyřicetiletá Ira. Ta měnila nejen převleky, ale i přelivy. Na tiskové konferenci měla ofinu do hněda a na koncertě už byla za čistou blondýnu. Na krku nosila medailonek s Gottovou podobiznou a na podpatku jedné boty měla vyryté písmeno K a na druhé G. "Celý svůj život ho miluju," přiznala. Přítomnost Gottovy přítelkyně Ivany Macháčkové zcela ignorovala. Když zpěvák odlétal, počkala si na něj před hotelem v minisukni, na které měla zlatými písmeny napsáno Gott, a zpod blůzy jí prosvítala podprsenka, na které měla modrými flitry vyšito Karel Gott.