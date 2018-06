Karel Gott koupil pozemky v severních Čechách a chystá se stavět

Podle Denního expresu jde o oblíbenou chatařskou oblast pražských lékařů, právníků, doktorů a chatu tam měl dokonce i jeden legendární herec.

„Pan Gott již má stavební povolení. Půjde o dům ve tvaru písmene L v dolní části pozemku,“ řekl pro Expres.cz jeden ze starousedlíků.

Jde o pozemek o rozloze 7098 metrů čtverečních, je hned u lesa a má vlastní studnu. Do vsi jezdí autobus jenom dvakrát denně a není tam ani večerka.

„K soukromým rodinným záležitostem pana Gotta a jeho rodiny se nebudu nijak vyjadřovat. Děkuji za respektování soukromí pana Gotta,“ napsala iDNES.cz zpěvákova mluvčí Aneta Stolzová.

O soukromí jde zpěvákovi zřejmě nejen v případě nového sídla. Už loni na podzim nechal vilu na pražské Bertramce lépe zabezpečit, aby na pozemek nebylo vidět a nedalo se na něj snadno dostat. Vilu letos v lednu přepsal na manželku Ivanu.

Karel Gott nedávno prohlásil, že klid domova a rodinné zázemí jsou pro něj dobrým lékem a po chemoterapii i operaci, při které mu lékaři odstranili provizorní zakončení trávicího traktu, se cítí dobře. Rekonvalescenci nechce uspěchat, i přesto pracovně nezahálí.

„Vy mě už trochu znáte, já se neudržím. Po zákroku odpočívám, ale stále mi to nedá a myslím na to, co dělat. Chuť i nápady mám,“ řekl zpěvák, který se aktuálně podílí na novém muzikálu Čas růží (více zde).