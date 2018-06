Gott sbíral boty milenek jako trofeje. Dávaly je rády, žertuje zpěvák

"Ach ano, kdysi, fetišista na boty," řekl Karel Gott v Talk Show moderátorky Barbary Schönebergerové.

Když společně s přísedícími žertovali, že když v Praze žena skákala na jedné botě, bylo jasné, že jde od Gotta, zpěvák dodal: "Ale ony to dělaly rády. Je to otázka estetiky, takové hezké boty..."

Zpěvák potvrdil, že v životě měl po svém boku spousty žen. Podle něj by totiž bylo smutné, kdyby jich v tak dlouhém životě nebylo hodně. Navazování známostí prý nebylo vždy snadné.

"Když jsem byl ještě elektromechanik, bylo to těžší. Ale později, musím říct, to byl život, za který jsem vděčný. Díky talentu, o který se musí pečovat a předávat dál. Když se to těm ženám líbilo, nemohl jsem jim to rozmlouvat," prohlásil zpěvák.

Gott se v minulosti prý víc věnoval kariéře a bál se rodinných závazků. Také si říkal, že každé jeho dítě má nárok na vlastní matku. Nakonec se ale v roce 2008, ve svých 68 letech, rozhodl oženit.

"Řekl jsem si, že už jsem zralý usadit se. Měl jsem tři dcery a čtvrtá byla na cestě," dodal Gott, který se pochlubil, že jeho dcera Charlotte (8) už účinkuje ve dvou muzikálech.