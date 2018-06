Karel Gott neposlechl lékaře ani některé fanoušky, kolegové smekají

V internetových diskusích a na sociálních sítích se vedle kladných komentářů objevuje i kritika jeho rozhodnutí.

„Nesouhlasím s Gottovým riskantním chováním, ale srdečně blahopřeju. Zase se potvrdilo, že Gott pro fanoušky obětuje všechno. Být paní Gottovou, nepustila bych ho mezi tolik lidí riskovat virózu,“ napsala například jedna z diskutujících.

„Na Slavíky jsem se dívala kvůli Karlovi a fandila jsem mu. Úplně mi zatrnulo, jak křepce vyběhl schody na pódium a jeho celé entrée bylo skvělé,“ uvedla další.

„Myslel jsem, že Karel si dá ‚voraz‘ a nepřijde, ale je to muzikant a zpěvák, tak ho sem ta energie lidí přitáhla. Smekám před ním jako před umělcem i jako před člověkem,“ řekl Josef Vojtek, zpěvák kapely Kabát, která zvítězila v kategorii skupin.

„Ještě jednou gratuluji, hodně štěstí a brzké uzdravení, příteli!“ ocenil na Instagramu Gottovu účast i Pavol Habera, který zlatou sošku Mistrovi slavnostně předával. Slovenský zpěvák Karla Gotta dokonce v anketě jednou porazil (1991) a později mu napal hit Když muž se ženou snídá.

„Hrálo a zpívalo se nám krásně a díky Karlu Gottovi byl celý Slavík naprosto nezapomenutelný,“ napsala na Facebooku stříbrná Slavice Lucie Vondráčková.

„Dojemné to bylo. Pan Karel Gott, všechna čest!“ doplnila mladá zpěvačka Markéta Konvičková, která letos skončila na šestnáctém místě.

Karel Gott: Cítil jsem se, jako bych už teď byl vyléčen

Samotný Gott byl přijetím publika nadšen. „Vážení a milí příznivci, rád bych se s vámi podělil o ty neskutečně silné pocity, které jsem včera prožil při předávání slavíků. Když jsme odjížděli domů, cítil jsem se, jako bych už teď byl vyléčen. Vaše neutuchající přízeň a potlesk přátel a kolegů v sále mě nabily téměř magickou energií, jež mi bude dodávat sílu a víru pro příští období. Jak jsem řekl na pódiu, vaše podpora je pro mne cennou a účinnou infúzí. Ta lékařská mě bude čekat v následujících dnech. Děkuji touto cestou všem za vaše hlasy, za vaši podporu a nádherné vzkazy, které mi stále posíláte. Váš Karel Gott,“ napsal v neděli odpoledne zpěvák na svůj facebookový profil.

Vítězství bez pochyb, účast nejistá

Českého slavíka získal Karel Gott už po čtyřicáté. Současně se stal Absolutním slavíkem 2015 a dostal i speciálního Platinového slavíka. Za došlé hlasy obdržel 69 929 bodů, o více než 20 000 více než loni. Režisér televizního přenosu několikrát v jeho průběhu musel vyzvat lidi v hledišti k vytvoření atmosféry a potlesku, ale Gotta po jeho příchodu přivítal spontánní aplaus ve stoje, kvůli kterému se dlouho nemohl dostat ke slovu.

„Mám rád ty chvíle napětí, kdy není do poslední chvíle rozhodnuto o vítězi. Řekl jsem si, že tady nesmím chybět ani tentokrát. Co kdyby to náhodou dopadlo, a já bych se připravil o ty chvíle radosti,“ uvedl dojatý Gott, který si několikrát během přenosu utíral kapesníkem slzy.

Zatímco o vítězství Karla Gotta nepochyboval nikdo, jeho účast byla do poslední chvíle nejistá. „Lékaři mi účast z důvodu oslabené imunity nedoporučují. Moje srdce však říká ano, chci jít!“ řekl před pár dny v rozhovoru pro iDNES.cz (více zde). Nakonec kolem 22:00 auto s Gottem zaparkovalo před Státní operou a moderátor Libor Bouček zpěváka i s jeho manželkou doprovodil do lóže. Cestou ho před objektivy fotografů chránila ochranka s rozevřenými deštníky. Po oznámení výsledků se Gott objal se ženou a za velkého jásotu přítomných vyrazil na pódium.

Slavík v německých médiích

Gottovo vystoupení na předávání Zlatých slavíků zaznamenala také většina německých zpravodajských serverů. Připomínají, že zpěvákova účast byla nečekaná.

„Tento večer mi dal tolik energie, že jsem se potom cítil, jako bych už byl uzdravený,“ přinesl Gottovo vyjádření nejčtenější německý deník Bild. „Cítit takovou podporu od lidí je pro mě jako dodatečná terapie,“ řekl zpěvák listu.